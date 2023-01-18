快訊

春節疫情恐升溫診所號召看診 醫曝「四大不適症狀」要就醫

高嘉瑜、王世堅屢遭圍剿 賴清德引用蔣渭水名言回應了

台中三井Lalaport周邊成行人地獄？警一早連開58件違停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／林書豪要來鋼鐵人了？網媒爆料將穿「7號」戰袍

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪。 新華社
林書豪。 新華社

林書豪正式離開CBA廣州龍獅後，回台打球傳聞不斷。去年12月爆料林書豪將加盟鋼鐵人的IG網路媒體「sport_midnight」今再度爆料，林書豪加盟鋼鐵人後將身穿「7號」戰袍，鋼鐵人球員張伯維則改穿77號。

林書豪本季在CBA未受重用，近期也正式離隊返美休息，他的下一步仍備受球迷矚目。鋼鐵人被認為最有可能的下家，而擁有「豪弟」林書緯的新北國王，也被點名有可能出手搶人。

鋼鐵人曾於去年12月發文澄清林書豪將加盟的消息，不過多次命中台籃球員異動的知名籃球粉絲專頁「sport_midnight」今日再度發文爆料，林書豪將身穿7號球衣，張伯維改穿77號。

此消息是否正確仍有待證實。本季鋼鐵人出賽15場僅2勝13敗，也影響到票房表現。若林書豪加盟不僅能吸引球迷進場，鋼鐵人球隊戰力也可望提升。

林書豪

相關新聞

籃球／林書豪要來鋼鐵人了？網媒爆料將穿「7號」戰袍

林書豪正式離開CBA廣州龍獅後，回台打球傳聞不斷。去年12月爆料林書豪將加盟鋼鐵人的IG網路媒體「sport_midnight」今再度爆料，林書豪加盟鋼鐵人後將身穿「7號」戰袍，鋼鐵人球員張伯維則改穿

籃球／紅到國外！FIBA轉發台灣國中生「攀球架灌籃」影片

下課打籃球是許多台灣人求學生涯的休閒運動。近日桃園一所國中有學生以特別的方式完成「灌籃」，意外登上國際版面，並引起外國網友熱議。 國際籃球總會（FIBA）昨日在官方IG貼出一段影片，一群學生在打

T1聯盟／海神簽下前雲豹湯瑪斯 與波捍能組德州連線

T1聯盟高雄全家海神今天宣布正式簽下前NBA發展聯盟風城公牛隊、26歲全方位長人湯瑪斯（Elijah Thomas），總...

PLG／「新台灣人」戴維斯驚爆離婚還摟新妹上夜店 球團說話了

據「鏡周刊」今天報導，已歸化中華民國國籍的「新台灣人」戴維斯，驚爆才結婚半年就已經與妻子離異，且還被拍到摟新妹上夜店，互動親密，引發各界熱議，針對這件事，所屬P聯盟新北國王隊表示，這些均屬於球員個人生

T1聯盟／最高外送員上線！230公分德古拉送暖關心獨居長者

農曆年前，台南台鋼獵鷹隊3位球員變身外送員，今天一早胡凱翔、李漢昇和洋將德古拉就在總經理錢韋成帶領下到府城大內區與市立醫...

UBA／健行破百大勝 預約年後獵鷹特訓

相隔1個多月，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第三階段今天在台灣藝大和政治大學體育館兩地開戰，健行科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。