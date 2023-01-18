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籃球／林書豪要來鋼鐵人了？網媒爆料將穿「7號」戰袍
林書豪正式離開CBA廣州龍獅後，回台打球傳聞不斷。去年12月爆料林書豪將加盟鋼鐵人的IG網路媒體「sport_midnight」今再度爆料，林書豪加盟鋼鐵人後將身穿「7號」戰袍，鋼鐵人球員張伯維則改穿77號。
林書豪本季在CBA未受重用，近期也正式離隊返美休息，他的下一步仍備受球迷矚目。鋼鐵人被認為最有可能的下家，而擁有「豪弟」林書緯的新北國王，也被點名有可能出手搶人。
鋼鐵人曾於去年12月發文澄清林書豪將加盟的消息，不過多次命中台籃球員異動的知名籃球粉絲專頁「sport_midnight」今日再度發文爆料，林書豪將身穿7號球衣，張伯維改穿77號。
此消息是否正確仍有待證實。本季鋼鐵人出賽15場僅2勝13敗，也影響到票房表現。若林書豪加盟不僅能吸引球迷進場，鋼鐵人球隊戰力也可望提升。
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