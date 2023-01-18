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籃球／紅到國外！FIBA轉發台灣國中生「攀球架灌籃」影片
下課打籃球是許多台灣人求學生涯的休閒運動。近日桃園一所國中有學生以特別的方式完成「灌籃」，意外登上國際版面，並引起外國網友熱議。
國際籃球總會（FIBA）昨日在官方IG貼出一段影片，一群學生在打籃球時，兩顆球同時卡在籃網裡，一名男同學竟爬上籃球架，將卡住的球擊出，並意外接到球，在同學的慫恿下完成灌籃動作。
FIBA寫道，「不是所有英雄都穿著披風，有的英雄會做這種事。」外國網友紛紛在留言區表示，「難道沒有能跳一下碰到網子的人嗎？」、「丟鞋子應該就可以了（讓球下來）？」
此貼文也吸引台灣網友朝聖，用中文寫道，「台灣之光」、「灌籃高手」、「被籃球耽誤的攀岩高手」。
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