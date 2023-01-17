PLG／「新台灣人」戴維斯驚爆離婚還摟新妹上夜店 球團說話了

據「鏡周刊」今天報導，已歸化中華民國國籍的「新台灣人」戴維斯，驚爆才結婚半年就已經與妻子離異，且還被拍到摟新妹上夜店，互動親密，引發各界熱議，針對這件事，所屬P聯盟新北國王隊表示，這些均屬於球員個人生活私領域，他也不會跟球隊報告，只要不涉及違法之事，球隊並不會做任何動作。

39歲戴維斯，自從歸化台灣，且為中華男籃隊效命打出佳績之後，目前轉戰新北國王隊後，攻守表現仍出色，受到球迷的喜愛！而戴維斯前年和交往8年多的台灣女友生下小孩才登記結婚，沒想到據周刊報導，兩人才僅結婚半年已在去年9月協議離婚。之後戴維斯恢復單身後不時出入夜店，日前被拍到摟著嫩妹約會，而且相當親密。

據周刊報導，戴維斯對於他離婚的原因說不清，且據悉和前妻談判情緒激動，前妻為此申請了保護令，並對他提出傷害告訴；最後經過法院調解，去年9月前妻簽下離婚協議，結束這段8年的感情，為了盡快斷開戴維斯，傷害告訴也全部撤銷。

戴維斯有「新台灣人」稱號，他在場上場外的形象均是溫文儒雅，給人非常正面的形象，從2011年開始效命SBL璞園籃球隊的他，在台灣一直有著廣大球迷，P聯盟成立之後，雖傳出身體有傷但也順利留在領航猿隊，直至上個球季轉戰新北國王隊，而季初還傳出他將被改列為洋將，引起不少球迷不滿，最終在聯盟執行長陳建州力挺下，保住本土球員身分。

針對戴維斯的事件，球團方面也接獲不少電話詢問，但球隊方面表示，戴維斯私領域的部分，他不會跟球團報告，球隊也不會干涉，且目前他若是單身的情況下，男歡女愛也是屬於個人之事，因此只他沒有涉及任何不法情事，球隊對他的行為並不會置喙。

戴維斯本季出賽16場，平均9.38分、7.75個籃板，球隊目前排名第二，僅次於老東家領航猿。