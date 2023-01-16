UBA／健行破百大勝 預約年後獵鷹特訓

相隔1個多月，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第三階段今天在台灣藝大和政治大學體育館兩地開戰，健行科大儘管蔡宸綱和陳禹劭掛傷號，仍以119 ：52輕取隊史3度打一級的德霖科大，第7勝輕鬆入袋。

健行不僅取得對戰3連勝，且開季迄今8場比賽已有4場破百，今天得119分、贏67分都是本季最高。健行教練劉孟竹說，本階段目標4連勝，將8強門票提前拿到手。

健行新添的兩名大二傷兵，蔡宸綱是日前重量訓練時不慎閃到腰，這幾天都休息，明天對中興繼續免戰，18日對輔大可能上場，陳禹劭是骨刺老問題再犯，且遲遲無法根除，第三階段預計都不會出賽。

劉孟竹提到，19日最後一場打完球隊就開始放春節年假，「初五收假後，全隊將南下拉到T1台鋼獵鷹隊的嘉藥科大大本營，與現已提前放年假、一樣初五收假開工的獵鷹，展開一系列的對抗練習賽。」

劉孟竹也是獵鷹總教練，他指出「」閉門對抗旨在拉高健行的強度，特別是一到四號，獵鷹的本土、外援都會上場伺候健行小老弟，不過布拉和德古拉等大中鋒，因高度太懸殊，不會上場。

面對實力有段落差的德霖，健行招牌三分球今天53投中19，11人上場都得分、7人上雙，大二射手黃信翔12投中6拿20分，大一菜鳥潘偉傑攻進個人UBA最高的17分。