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PLG／張鎮衙、盧峻翔神射 領航猿10連勝

聯合報／ 記者曾思儒／桃園報導

去年選秀會以「狀元」身分加入桃園璞園領航猿隊的張鎮衙，昨天打出代表作，上半場6次外線出手彈無虛發，搭配PLG的12月MVP盧峻翔24分，聯手助隊以93：76轟下福爾摩沙台新夢想家隊，在桃園主場將PLG最長連勝紀錄推進到第10場。

前一場面對高雄17直播鋼鐵人隊，張鎮衙得分就首度達到兩位數，昨天手感再加溫，首節4次三分線出手都命中，第二節再追加2球，神射演出讓桃園體育館球迷沸騰。賽後受訪時被隊友「淋水」慶祝的他笑說：「原本不想被淋，但被淋後，好爽。」

身為選秀「狀元」，張鎮衙季前就設定外線命中率4成目標，經過開季小低潮，近兩場都達標的他提到，季初還在適應新角色和跑位，現在漸漸上軌道。

除張鎮衙手感火燙貢獻19分，盧峻翔三分球也有11投6中演出，兩人帶出團隊31投17中的外線表現，三分球命中率高達5成5。昨天攻進全場最高24分的盧峻翔已連3場得分超過20分，他強調會盡力爭取勝利。

領航猿上季戰績墊底，今年農曆年前收下10連勝。

夢想家成領航猿對照組，昨天輸球已吞下5連敗，戰績僅優於「爐主」鋼鐵人。

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