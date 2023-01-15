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PLG／三分球6投6中 張鎮衙：想更進步

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
張鎮衙打出職業生涯代表作，全場三分球6投6中攻下19分。圖／PLG提供
張鎮衙打出職業生涯代表作，全場三分球6投6中攻下19分。圖／PLG提供

走出開季低潮，去年PLG選秀會「狀元」張鎮衙今天打出職業生涯代表作，面對福爾摩沙台新夢想家隊6次三分線出手全部命中，貢獻新高19分，助隊以93：76奪下10連勝，賽後受訪時還被隊友「淋水」慶祝。

領航猿連勝期間，賽後第一時間自拍、受訪球員被隊友「淋水」都成必備儀式，張鎮衙笑說最初還不想被淋水，「但被淋水後，好爽。」

「狀元」第一節4次出手都命中，場邊就已有球迷鼓譟，但張鎮衙並不滿足，他透露當下還做動作，和場邊鼓譟的球迷說「還不夠」、「不要先慶祝」；第二節他再追加2記三分彈，之後雖再沒出手機會，仍締造外線6投俱中的菜鳥球季代表作。

第二節後沒有太好機會，張鎮衙坦承進球數停在6有些可惜，「但如果我都投6顆球還不守緊迫盯人，可能有點不尊重，所以是好事，如果被緊迫盯人還能做其他事，那我就是進步。」

學生球員生涯一路來自名校，身高195公分的張鎮衙從明仁國中、南山高中到政治大學都嘗過冠軍滋味，幫助政大完成UBA連霸後進入PLG，開季前10場出賽得分都在個位數，拿手的外線準星也不如過往，近兩場三分球13投10中找回信心。張鎮衙提到，季初找不到準星是因職業隊位置和大學不同，從4號到3號，跑位完全不同，現在已經漸漸適應，表現自然漸入佳境。

「本來就覺得職業球賽很不容易，當初想設三分4成（命中率）是給自己有高目標去追逐，現在是走上一條正常的路，挑戰一定會有，現在也只是例行賽，真正的挑戰我覺得還沒到，會持續精進自己能做的事情，為球隊多貢獻。」張鎮衙也提到，已經做好可能會被特別鎖定的準備，他燦笑說：「被針對，就能更進步了。」

今天攻下全場最高24分的盧峻翔也讚張鎮衙今天表現「無話可說」，百分百命中率將球隊士氣都炒熱起來，是「很棒的射手」。

領航猿

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