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T1聯盟／27分領先差點搞砸 獵鷹奪勝教頭不滿意

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹隊新秀谷毛唯嘉突破防守上籃。圖／T1聯盟提供
獵鷹隊新秀谷毛唯嘉突破防守上籃。圖／T1聯盟提供

第三節最多握有27分領先，台南台鋼獵鷹隊今天差點讓勝利溜走，靠最後關鍵防守才驚險守住主場勝利，以105：102擊敗台啤英熊隊，讓教練劉孟竹直言是一場「不滿意」的勝利。

獵鷹昨天遭新北中信特攻隊逆轉，今天又差點搞砸領先，劉孟竹說：「只能說這一場很不開心的贏球，我們一度領先到27分，甚至到第3節打完還保有20分的領先，末節又發生一樣的問題打得一塌糊塗，被對方打出一波32：15的攻勢，籃下最後一段防線還讓對方輕鬆上籃，完全不可取。」

昨天獵鷹決勝節前領先12分但遭逆轉，今天第四節最後3分鐘一度被英熊1分超前，所幸靠洋將阿修羅和布拉最後發揮才守護住勝利。劉孟竹認為，昨天有些外在因素，今天卻是球員心態問題，「進攻端命中率不佳，或是沒有好的出手機會還可以接受，但防守端這種態度是我不能接受，所以我一直強調這場比賽第4節打得一塌糊塗。」

獵鷹新秀谷毛唯嘉今天拿下18分、4籃板、5助攻，和台啤曹薰襄的新人對決成場上話題，谷毛唯嘉讚對手說：「大學就覺得他個人技巧、心理素質很好，來到職業隊他頂替小安的位置，也能有很高效率的成績，感覺不出來他也是新人。」

曹薰襄頂替成傷兵的英熊主控蔣淯安位置，今天攻下全場最高24分，其中12分集中在追分的第四節，倒數4分鐘的「3分打」更大大提升全隊士氣，他說：「很可惜這場比賽沒有能拿下，不過在第四節有找回我們的球風，全場失誤也控制在10個以內，好的部分我們會繼續維持。」

曹薰襄 台啤 新北中信特攻

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