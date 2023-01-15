T1聯盟／魔獸「雙10」救不了雲豹 年前慘吞10連敗

「魔獸」霍華德今天再度穿上桃園永豐雲豹隊戰袍出賽，但雖繳出17分、13籃板「雙10」成績，仍沒能幫助雲豹止敗，T1衛冕軍高雄全家海神隊以101：87捍衛主場，也賞給雲豹10連敗。

霍華德上半場就有11分、7籃板演出，助球隊從首節兩位數落後到第二節一度反超，但半場雲豹仍以40：46落後。

第三節霍華德飆進外線，但海神在于煥亞單節三分球4投3中9分領軍下，單節轟下35分，領先再達兩位數；雲豹在洋將艾夫伯第三節飆分下一度縮小比數，但他8分52秒不滿裁判判決遭吹技術犯規，當時84：73領先的海神靠罰球追加分數，第四節也持續保持優勢，最終就以14分差收下勝利。

海神外援布銳克曼今天攻下21分、10助攻，他認為「魔獸」加入T1聯盟帶來很好效應，今天首度碰霍華德坐鎮的雲豹，很開心在高雄球迷見證下守護勝利。

海神今天還有3位本土得分兩位數，胡瓏貿14分，新秀邱子軒和于煥亞各14分。

連兩場出賽的霍華德今天上場26分鐘攻下17分、13籃板，搭配艾夫伯全場最高33分，仍沒能助雲豹止敗，農曆年前只收下1勝11敗。