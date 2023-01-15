快訊

112年大學學測社會 試題與解答出爐

被影射父出賣同學 王世堅回應了：其父非潑糞者能侮辱的

T1聯盟／魔獸「雙10」救不了雲豹 年前慘吞10連敗

T1聯盟／魔獸「雙10」救不了雲豹 年前慘吞10連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
霍華德在高雄巨蛋展現灌籃美技。圖／T1聯盟提供
霍華德在高雄巨蛋展現灌籃美技。圖／T1聯盟提供

「魔獸」霍華德今天再度穿上桃園永豐雲豹隊戰袍出賽，但雖繳出17分、13籃板「雙10」成績，仍沒能幫助雲豹止敗，T1衛冕軍高雄全家海神隊以101：87捍衛主場，也賞給雲豹10連敗。

霍華德上半場就有11分、7籃板演出，助球隊從首節兩位數落後到第二節一度反超，但半場雲豹仍以40：46落後。

第三節霍華德飆進外線，但海神在于煥亞單節三分球4投3中9分領軍下，單節轟下35分，領先再達兩位數；雲豹在洋將艾夫伯第三節飆分下一度縮小比數，但他8分52秒不滿裁判判決遭吹技術犯規，當時84：73領先的海神靠罰球追加分數，第四節也持續保持優勢，最終就以14分差收下勝利。

海神外援布銳克曼今天攻下21分、10助攻，他認為「魔獸」加入T1聯盟帶來很好效應，今天首度碰霍華德坐鎮的雲豹，很開心在高雄球迷見證下守護勝利。

海神今天還有3位本土得分兩位數，胡瓏貿14分，新秀邱子軒和于煥亞各14分。

連兩場出賽的霍華德今天上場26分鐘攻下17分、13籃板，搭配艾夫伯全場最高33分，仍沒能助雲豹止敗，農曆年前只收下1勝11敗。

桃園雲豹 霍華德

延伸閱讀

T1聯盟／雲豹避免10連敗 魔獸霍華德半場拿11分

T1聯盟／霍華德有意願打！明星賽228登場

T1聯盟／「沒有決勝心別穿上球衣」魔獸向雲豹隊友精神喊話

T1聯盟／回歸高效率砍29分 霍華德：農曆年前要搶勝

相關新聞

T1聯盟／魔獸「雙10」救不了雲豹 年前慘吞10連敗

「魔獸」霍華德今天再度穿上桃園永豐雲豹隊戰袍出賽，但雖繳出17分、13籃板「雙10」成績，仍沒能幫助雲豹止敗，T1衛冕軍...

PLG／朱雲豪一條龍關鍵上籃逆轉 攻城獅中斷國王6連勝

6連勝的PLG聯盟戰績龍頭新北國王今天作客新竹街口攻城獅主場陷入苦戰，在上半場打完落後14分的情況下，國王儘管在第四節一...

T1聯盟／雲豹避免10連敗 魔獸霍華德半場拿11分

帶著9連敗到高雄，桃園永豐雲豹隊今天出戰T1聯盟衛冕軍高雄全家海神隊力求止敗，當家球星「魔獸」霍華德連兩場上陣，他上半場...

PLG／國王MVP批評裁判 聯盟開罰1萬5

昨天新北國王遭新竹街口攻城獅1分逆轉，獲得去年11月MVP的國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）賽後記者會公開批...

T1聯盟／阿巴西、謝亞軒末節狂飆21分 特攻逆轉獵鷹

T1聯盟戰績龍頭新北中信特攻今天作客台南台鋼獵鷹主場，在整場比賽幾乎都落後的情況下，末節在阿巴西和謝亞軒領軍下吹起反攻號...

WSBL／單節僅得1分照樣贏 電信擊敗台元摘首勝

首節打完取得20分領先，中華電信次節卻僅得1分，不僅將領先全吐回去還倒輸3分，她們在下半場強力反撲，最終仍以70比67撂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。