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WSBL／單節僅得1分照樣贏 電信擊敗台元摘首勝

中央社／ 台北14日電
中華電信驚奇拿下WSBL本季首勝。 截圖自WSBL官方粉絲團
中華電信驚奇拿下WSBL本季首勝。 截圖自WSBL官方粉絲團

首節打完取得20分領先，中華電信次節卻僅得1分，不僅將領先全吐回去還倒輸3分，她們在下半場強力反撲，最終仍以70比67撂倒台元紡織，驚奇拿下WSBL本季首勝。

第18季WSBL女子超級籃球聯賽今天在輔仁大學中美堂，進行第2循環賽事，本季拉出4連勝、暫居聯盟龍頭的台元紡織，卻意外遭到排名墊底的中華電信逆襲，首節打完就以13比33陷入大幅落後。

台元第2節靠著強力防守，逼迫電信團隊12次出手全部落空，還發生7次團隊失誤，僅靠著罰球拿下1分，自家則猛轟24分，不僅收復失土，還逆勢超前。

不料電信下半場攻勢再起，再次超前並在決勝期守住微幅領先，不僅打破台元不敗金身，也終止開季4連敗，拿下本季首勝。

本季回鍋執掌電信兵符的柯孟儀承認，她執教近20年，首次碰到自家球隊單節只拿1分的窘況，而在這樣的情況下還能贏球，不僅球員超樂，「我也很開心。」

柯孟儀表示，首節自家球員節奏拉得太快、轟下33分，造成體力嚴重流失，主力球員甚至主動要求換人調整，也造成次節進攻大當機，上半場打完她僅告訴球員：「下半場第1顆球一定得要打進，因為只要進球，大家的信心就會回穩，只要第3節頂住，我們就有機會。」

球員也達成教練的吩咐，黃湘婷在下半場開賽先靠著低位單打左手放進2分，開啟電信反攻浪潮，她們單節再以20比14攻勢後來居上，也成了贏球關鍵。

台元教頭邱啟益賽後無奈表示，自家球員表現起伏太大，首節可以落後20分，第2節不僅弭平劣勢，甚至還能後來居上，「半場打完我們領先3分，我告訴球員就當成比賽重新開始，沒想到下半場球員又恢復到第1節的狀況。」

邱啟益透露，這是他執教以來，首次讓對手單節只拿1分，但他卻想不到最後吞敗的卻是自家球隊。他說：「雖然我告訴球員輸一場也好，可以檢討自己的問題重新出發，但這一敗的確輸得有點嘔。」

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