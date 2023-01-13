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PLG／疑媒體報導球團資金女記者遭砸車 鋼鐵人發聲明否認

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

PLG高雄17直播鋼鐵人針對今天有媒體報導某記者遭砸車懷疑與鋼鐵人球團資金報導有關一事，鋼鐵人球團今天晚間發出聲明鄭重否認該事件與球團有何關聯，也請媒體切勿以無任何根據之不實消息報導及臆測，傷害球團向來致力於籃球領域之努力。

鋼鐵人球團指出，球團對於任何的暴力行為均予以譴責，然該記者何以遭受砸車之暴力行為，其原因及過程應待檢警機關之調查，以期能水落石出，對於該記者之遭遇亦深表遺憾，並盼檢警能儘速還原並釐清真相，以懲不法。

鋼鐵人球團強調，對於任何針對球團之不實指控與報導，亦當全力澄清，媒體做為第四權掌握龐大聲量，對於其報導自應嚴格遵守媒體紀律，而非在事實不明亦無任何證據之情形下，任意與本球團作不當之連結與猜想，無端使球團遭受名譽上之損害，球團絕不姑息此種惡劣行為，自當依循司法程序捍衛清白。

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