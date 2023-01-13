T1聯盟／14日太陽海神之戰順延 全額退票至月底

T1聯盟高雄全家海神原訂明天下午主場迎戰台中太陽，因對手球員大規模確診，登錄人數未達聯盟門檻，比賽被迫順延，海神今晚也宣布，開放已購票球迷全額退費至1月底止。

近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情捲土重來，台灣運彩xT1聯盟台中太陽深受其害，聯盟昨天深夜發出公告，明天下午2時太陽將作客高雄巨蛋，出戰聯盟衛冕軍高雄海神之戰確定順延，至於補賽時間則未定。

海神今晚則發出聲明，宣布已售出票券即刻起至1月31日深夜11時59分前，可全數進行退票，且全額退回款項，不收取任何手續費，將待補賽日期確定後，再重新開放補賽場次門票販售。

事實上，受到疫情衝擊的球隊不止太陽一支，包括「隔壁棚」的P. LEAGUE+聯盟也有球隊遭遇同樣的難題。

日前高雄17直播鋼鐵人就有多名球員傳出確診，聯盟也宣布因鋼鐵人出賽人數不足聯盟規定的8人門檻，因此已宣布原訂1月17日與新北國王的比賽，將順延至2月28日下午5時，在新莊體育館進行補賽。