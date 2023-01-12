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WSBL／林蝶開季連4場「雙10」台元4連勝戰績獨走

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台元禁區大將林蝶（右）開季迄今的4場比賽都繳出「雙10」。圖／中華籃協提供
台元禁區大將林蝶（右）開季迄今的4場比賽都繳出「雙10」。圖／中華籃協提供

上屆包攬WSBL5項大獎的台元中鋒林蝶，今天碰台電再繳出16分、13籃板成績，開季連4戰都締造得分、籃板「雙10」紀錄，率領台元以77：68擊敗台電，除取得跨季對戰13連勝，開季4連勝也入袋，暫居聯賽排名首位。

台元近兩季沒輸過台電，前一次輸給台電已要回溯到第15屆WSBL例行賽，今天也延續連勝氣勢，首節就取得24：14領先，第三節最多領先達20分，台電第四節雖打出23：14單節攻勢，仍沒能終止對戰連敗。

台元昨天通過延長激戰力退衛冕軍國泰，出賽32分鐘的38歲老將蔡佩真今天掛免戰牌，台元除她之外全員上陣，上季鮮少出賽的宋佩欣也登場。總計台元共有4人得分達兩位數，林蝶拿下16分、13籃板、5助攻、3抄截，卓敬15分，吳盈潔得11分，彭曉彤10分、7助攻、5抄截。

林蝶上季WSBL以菜鳥之姿，斬獲新人后、得分后、籃板后、年度MVP，還入選年度第一隊，橫掃5大獎，締造「林蝶障礙」，光是籃板上的優勢，日後要有人追平或超越這項紀錄都不容易。

台元教頭邱啟益從開季就不只一次提到，林蝶本季不會太輕鬆，對手都會嚴加看管，後面的人也想挑戰她，想要再每場雙「10」並非易事，需要在心態上調整與適應，來面對更高強度的挑戰。

林蝶也提到，已經感受到比賽遇上的強度，比上一季更高，「比賽的碰撞度更強，但也不要想太多，比賽還很多場。」

林蝶 WSBL 邱啟益

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