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T1聯盟／PLG砍將轉聯盟改名 飛斯特加入獵鷹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹隊宣布飛斯特（Nick Faust）正式加盟。圖／獵鷹隊提供
獵鷹隊宣布飛斯特（Nick Faust）正式加盟。圖／獵鷹隊提供

新賽季打出新氣象的台南台鋼獵鷹隊，今天再公布新洋將加入，曾效力PLG兩支隊伍的飛斯特（Nick Faust）正式加盟，獵鷹表示飛斯特快又準球風，正吻合台鋼獵鷹招牌「快狠準」，期盼能帶領台鋼獵鷹振翅高飛。

飛斯特過去先後效力過PLG新竹街口攻城獅隊和福爾摩沙台新夢想家隊，攻城獅時期譯名「法獅」，夢想家改名「福斯特」，現在轉戰聯盟出發，球團將他的名字結合隊名，改為「飛斯特」，為超鷹（音）速戰隊注入更多能量。

飛斯特上賽季PLG出賽23場，場均可攻下24.8分、9.8籃板、2.9助攻及1.78抄截，且曾二度刷新聯盟單場最高得分紀錄，今年短暫加入夢想家，現在轉戰新聯盟，昨天已投入獵鷹訓練，也再度與昔日的同袍戰友布拉和吳岱豪齊聚台南。

「獵鷹或許是支年輕球隊，但大家拚勁十足，在強調速度與轉換快攻的球隊中，相信我能在攻防兩端技壓對手，打得更霸氣與果決，幫助球隊邁向冠軍目標。」飛斯特很期待在台南獻技，會全力為球隊帶來能量與熱情，呈現最精采的表現。

錢韋成總經理說：「飛斯特是位球商高的得分砍將，球風也符合球隊需求，他的加入不僅大幅提升我們側翼進攻的威脅性，且搭配他的敏捷移動力與爆發力，能強勢壓迫對手，另外，他在場上熱情奔放，希望這股正向態度能感染隊友，同時也HIGH翻場邊的球迷們。」

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