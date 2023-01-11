HBL／籃球機挑戰賽 鄭名斈飆219分、喊話率光復衛冕

聯華食品連續5年贊助HBL高中籃球聯賽，今年為讓更多高中莘莘學子留下彌足珍貴的精采回憶，卡廸那X可樂果擴大辦理HBL周邊活動，規劃HBL好手應援系列活動，籃球挑戰賽「HBL街頭快閃」以及「我是投籃KING籃球機挑戰賽」，讓高中學子除了觀賞球賽外，更能親自體驗籃球的熱情與魅力，與卡廸那X可樂果同樂、共享HBL獨有的青春熱血。

今年卡廸那X可樂果特辦理兩場HBL大型應援活動，分別為「HBL街頭快閃」以及「我是投籃KING籃球機挑戰賽」，其中應援序幕「HBL街頭快閃」前兩場已於新生高架籃球場熱鬧登場，而最後一場將於決賽前一周進行。

本周將由「我是投籃KING籃球機挑戰賽」接力HBL應援續曲，「籃球機挑戰賽」由HBL資格賽學校中選定9校參加，由獲選學校的學生進行籃球機挑戰，籃球機分數最高的前兩名選手，將可代表學校於HBL總決賽卡廸那X可樂果現場攤位進行冠軍角逐賽，替學校拿下全國籃球機冠軍殊榮的同學，將獲得「籃球機KING」匾牌風光加冕，還可以為該校學校同學每人爭得每人一包卡廸那／可樂果餅乾，卡廸那X可樂果透過周邊應援活動，讓莘莘學子能在不同的籃球賽場上，共同為學校爭取榮耀而努力，一同感受高中籃球獨有的熱情、魅力。

卡廸那X可樂果「我是投籃KING籃球機挑戰賽」應援活動，昨天於淡水商工拉開序曲，全校同學摩拳擦掌、力拼最高分，今天現場更邀請110學年度HBL冠軍隊新竹光復高中鄭名斈與淡水商工的蕭豫玟兩位球員進行校園籃球機挑戰。

投籃機拿下219分的鄭名斈直言，平時沒有接觸，一開始還不太習慣投籃機的節奏，但就跟比賽一樣馬上修正問題，希望自己在下一階段時也可以保持這種靈活狀態，為光復高中達成衛冕目標，「好玩，因為有可樂果可以吃，出手又沒有場上比賽的壓力，很痛快。」蕭豫玟則笑說，雖然也不太玩投籃機，但拿下215分的成績「還算滿意」，希望在賽場的每一次出手也能這麼流暢。