SBL／裕隆洋將夏普禁賽1場罰款1萬 裁判也懲處

裕隆納智捷隊外籍球員夏普在第20屆SBL超級籃球聯賽1月8日出戰台灣銀行的比賽中，出手打中台銀球員陳俊翰臉部的動作遭判罰奪權犯規出場，中華籃球協會今天宣布，經紀律委員會依據裁判報告及審視比賽畫面後，懲處夏普禁賽1場、罰款新台幣1萬元處分，禁賽令將於14日裕隆納智捷與彰化柏力力之戰執行。

夏普在該場比賽第二節剩1分29秒時出手打中陳俊翰臉部，經台銀教練團提出挑戰，裁判採用IRS直播影像輔助判決後，判決夏普奪權犯規離場。

中華籃協紀律委員會依據SBL&WSBL賽事管理辦法第二條第一項相關規定，懲處夏普禁賽1場並加罰新台幣1萬元的處分，禁賽令將於14日下午4時30分裕隆納智捷出戰彰化柏力力時執行。

中華籃協表示，針對該場比賽執法裁判當下未對夏普動作鳴哨，籃協裁判委員會也做出懲處，責任區裁判處罰暫停執法、中間裁判未盡到協助責任將再教育，主裁判共同承擔責任，給予口頭警告。