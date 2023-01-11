快訊

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／裕隆洋將夏普禁賽1場罰款1萬 裁判也懲處

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
裕隆納智捷隊外籍球員夏普被禁賽1場與罰款新台幣1萬元。 截圖自裕隆官方粉絲團
裕隆納智捷隊外籍球員夏普被禁賽1場與罰款新台幣1萬元。 截圖自裕隆官方粉絲團

裕隆納智捷隊外籍球員夏普在第20屆SBL超級籃球聯賽1月8日出戰台灣銀行的比賽中，出手打中台銀球員陳俊翰臉部的動作遭判罰奪權犯規出場，中華籃球協會今天宣布，經紀律委員會依據裁判報告及審視比賽畫面後，懲處夏普禁賽1場、罰款新台幣1萬元處分，禁賽令將於14日裕隆納智捷與彰化柏力力之戰執行。

夏普在該場比賽第二節剩1分29秒時出手打中陳俊翰臉部，經台銀教練團提出挑戰，裁判採用IRS直播影像輔助判決後，判決夏普奪權犯規離場。

中華籃協紀律委員會依據SBL&WSBL賽事管理辦法第二條第一項相關規定，懲處夏普禁賽1場並加罰新台幣1萬元的處分，禁賽令將於14日下午4時30分裕隆納智捷出戰彰化柏力力時執行。

中華籃協表示，針對該場比賽執法裁判當下未對夏普動作鳴哨，籃協裁判委員會也做出懲處，責任區裁判處罰暫停執法、中間裁判未盡到協助責任將再教育，主裁判共同承擔責任，給予口頭警告。

SBL WSBL

延伸閱讀

裕隆今年喜上加喜？鴻華先進傳本季IPO、納智捷n7下半年交車 原來是因「這件事」

足球／C羅先還兩場禁賽 沙烏地首秀要等到1月22日

SBL／柯旻豪、周士淵聯手飆40分 裕隆開幕戰險勝台啤

NBA／大亂鬥後共11人被禁賽 魔術9人將分開執行

相關新聞

T1聯盟／「沒有決勝心別穿上球衣」魔獸向雲豹隊友精神喊話

桃園永豐雲豹季前簽下「魔獸」霍華德（Dwight Howard），戰績卻不甚理想，近期更吞下9連敗。球團昨日也上傳休息室影片，霍華德扮演球隊領袖，向所有隊友信心喊話，盼球隊能團結一心。 雲豹昨日

SBL／裕隆洋將夏普禁賽1場罰款1萬 裁判也懲處

裕隆納智捷隊外籍球員夏普在第20屆SBL超級籃球聯賽1月8日出戰台灣銀行的比賽中，出手打中台銀球員陳俊翰臉部的動作遭判罰...

PLG／鋼鐵人多人確診未達出賽標準 14日出戰勇士延賽

PLG在今天公佈高雄17直播鋼鐵人因進行快篩檢測後多名球員進入防疫健康管理程序，因此未達聯盟出賽人數標準，原訂14日開打...

T1聯盟／海神主題周 有請柔道男神跨界開球

高雄全家海神職業籃球隊「全家都海神」全家便利商店主題月，本周邁入第二周，球團今天宣布14日由「柔道男神」楊勇緯擔任開球嘉...

T1聯盟／12月個人獎 中信特攻林韋翰、艾德通包

T1聯盟今天公布12月MVP和最佳外援獎項，打下5戰全勝的新北中信特攻隊兩個獎項通包，當家後衛林韋翰獲選單月MVP，洋將...

PLG／確定「Thank You」朱總 夢想家換本土接兵符

近期吞下連敗的福爾摩沙台新夢想家，昨天先宣布和洋將福斯特（Nick Faust）解除合約關係，今天再宣布和總教練朱利爾斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。