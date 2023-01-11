T1聯盟／希望幫雲豹建立王朝 魔獸發文喊話：相信過程

桃園永豐雲豹苦吞9連敗，不過「魔獸」霍華德昨日仍在IG發文表達想幫雲豹建立王朝的願景，並喊話需要隊友和球迷的支持，期盼球迷能「相信過程」。

昨日霍華德在個人IG發文寫道，「沒有失敗就沒有成功，沒有輸也不會有贏！ 我對這個球隊有建立王朝的願景，過程中我們會有過輸球跟失敗，但那只是暫時的，我們從每次輸球中學習，變得更強並做出回應，我需要我所有的隊友、球迷、還有所有正在努力完成偉大的事情而在奮鬥的人，繼續相信、保持信念、然後繼續努力實現它」。

霍華德文末向球迷喊話，「請相信儘管我受傷，但仍努力打球為了贏下比賽，雖然我們最後未能拿下勝利，但我們將會回到頂點，相信過程，並看著這些過程引導我們完成一些偉大的事情！」