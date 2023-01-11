T1聯盟／「沒有決勝心別穿上球衣」魔獸向雲豹隊友精神喊話

桃園永豐雲豹季前簽下「魔獸」霍華德（Dwight Howard），戰績卻不甚理想，近期更吞下9連敗。球團昨日也上傳休息室影片，霍華德扮演球隊領袖，向所有隊友信心喊話，盼球隊能團結一心。

雲豹昨日在自家YouTube頻道上傳近幾場休息室影片，去年12月17日雲豹不敵中信特攻，霍華德賽後向隊友喊話，「我們停下了我們的腳步，他們就這樣直闖我們禁區，而他們投空檔的三分球時，我們停住腳步待在原地，這並不是一支冠軍籃球隊該有的文化，如果你們當中有人沒有足夠強的決勝心，別穿上那身該死的球衣。」

霍華德接著說，「在球場上的每一秒，如果我們想要獲勝，必須要團結一心，沒有區分你是洋將或本土，我們就是桃園永豐雲豹。」

1月8日與台啤英熊之戰，霍華德重回賽場差點幫助雲豹止敗，但自己卻在關鍵時刻發生要命失誤，賽後霍華德也將輸球責任扛起，他在休息室向隊友說，「各位一切錯在我，我在比賽的最後犯了失誤，這是我的不該。」

霍華德最後也持續向隊友精神喊話，「我們會學會如何更聰明的去終結比賽，大家團結。」

雲豹下一戰將在1月15日作客高雄全家海神主場。