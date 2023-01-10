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PLG／朱總也「Thank you」？ 夢想家教頭驚傳請辭獲准

聯合新聞網／ 綜合報導
夢想家教頭朱利爾斯（Kyle Julius）驚傳請辭，資料照。截圖自夢想家官方粉絲團
夢想家教頭朱利爾斯（Kyle Julius）驚傳請辭，資料照。截圖自夢想家官方粉絲團

福爾摩沙台新夢想家在8日不敵鋼鐵人後，苦吞三連敗，賽後驚傳教頭朱利爾斯（Kyle Julius）自願向球隊請辭並已獲准，被猜測是要為戰績負責，不過目前夢想家尚未發出正式公告。

多次命中台籃球員異動的知名籃球粉絲專頁《Midnight Sports聊聊籃球》日前再度爆料，po出夢想家和教頭朱利爾斯的「Thank you」組合圖，暗示朱利爾斯將要離開夢想家的消息。此外也有網友在臉書上爆料在輸給鋼鐵人後，朱利爾斯已正式向球隊請辭並已被接受，還詢問大家是真的嗎？而目前夢想家官方尚未有正式公告。

夢想家在8日以88:105輸給爐主鋼鐵人，吞下三連敗。賽季前鋼鐵人曾被看好實力有望聯盟第一，沒想到目前只拿下5勝苦吞8敗，勝率38％，只好贏過鋼鐵人、在聯盟中排倒數第二，昨天也確定先和洋將福斯特（Nick Faust）解約。

加拿大籍的朱利爾斯12月時就曾在個人Instagram上宣布，明年賽季將會回到加拿大精英籃球聯盟（CEBL），擔任Vancouver Bandits隊的總教練及GM。他在2020年時與台新夢想家續約三年，本季已經走到合約最後一年，如今賽季到一半有可能提前走人。

此消息一出有網友表示「鋼鐵人推倒夢想家的最後一根稻草」、「一個球隊重建的節奏嗎」、「打輸鋼鐵人，還被3Q病毒傳染」。也有粉絲到朱利爾斯的Instagram下方留言「教練拜託留下來」、「不要走」。

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