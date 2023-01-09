PLG／勇士復工辦啦啦隊主題日 加碼人氣票選

PLG衛冕軍台北富邦勇士大年初七就要迎接兔年首戰，球團今天宣布舉辦「浪LIVE直播 x Fubon Angels教練，浪我上場」聯名主題周，讓啦啦隊Fubon Angels成為主題周主角，一同迎接兔年頭兩戰。

勇士28日晚上迎戰氣勢正旺的桃園璞園領航猿，隔天交手高雄17直播高鐵人，兩場比賽分別在大年初七和初八，球團宣布將首度推出「浪我上場」主題球衣，球衣由勇士的代表色藍色，漸層效果帶出甜美氣息，打造出Fubon Angels成軍來首件球衣。

兩場比賽賽前先後進行「Fubon Angels見面會–女孩互動與限時拍照會」與「Fubon Angels見面會–女孩簽名會」， 賽前還將同時進行「Angels二手私物義賣」，募捐Angels家中二手物品，並將所得全數捐助給現代婦女基金會及財團法人乳癌防治基金會。

本次主題周也將在momo購物網舉辦「Fubon Angels夢幻女籃選秀大會」網路票選，邀請球迷選出心目中的先發五人，其中「MVP情人」最高票之Angels將擔任29日開球嘉賓，而當日賽後則首次舉辦「Fubon Angels表演會」，現場感受Angels精心準備的動感唱跳表演。

去年首次推出的Fubon Angels包廂同樂會再次心動回歸，包廂套票開賣當日即秒殺。除了能與Angels一同觀賞球賽，並享有包廂獨有的互動遊戲，兩日賽前可優先進場參與專屬活動，包含見證「Angels年度盛典」及擔任「Fubon Angels練習生徵選會」評審。