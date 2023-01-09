T1聯盟／蔣淯安頭撞林宜輝手肘爆血 哈孝遠氣炸轟：骯髒透頂
昨（8）日台啤英熊出戰桃園雲豹，比賽中台啤隊長蔣淯安不慎撞上雲豹林宜輝手肘，當下立即送醫。賽後台啤GM哈孝遠氣炸了，直接在Instagram上發文怒嗆林宜輝「骯髒透頂！惡劣至極！」。
蔣淯安在欲切入禁區時，不慎撞上林宜輝的手肘，當下直接痛苦倒地，眉骨滲血，立刻送急診縫合。賽後哈孝遠在Instagram限時動態上轉發該片段，直接寫下「骯髒透頂！惡劣至極！」。
之後哈孝遠又再發一則動態，這回直接指名道姓：「林宜輝你的球風早已聲名遠播，但請問小安有弄到你嗎？為什麼連小安你都要打！」不過目前已刪除這兩條動態，只留下「10萬張票都不及我的球員對我來的重要！更別說你們這些龜縮的酸民。」
蔣淯安則出面緩頰：「先不論是不是故意，我都相信輝哥不是針對我個人，賽後第一時間也收到輝哥致歉。哈總總替自家球員打抱不平，是最挺我們的好大哥。我好好好休息期待再次上場表現。」
事件在PTT引發討論，不少網友表示：「這球看起來的確沒有犯規，雖然身為GM必是要挺自家人，沒想到會在限時動態，直接指名林」，多數網友並不認同哈孝遠請他「別鬧了」、「有一說一，這球就真的沒下手。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言