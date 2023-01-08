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PLG／林志傑錯失絕殺球 攻城獅賞勇士4連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅洋將班尼特首節就拿19分。圖／攻城獅提供
攻城獅洋將班尼特首節就拿19分。圖／攻城獅提供

新竹街口攻城獅隊洋將班尼特首節就投進平聯盟紀錄的5記三分球，單節19分也追平聯盟紀錄，不過攻城獅首節19分領先差點花光，PLG衛冕軍台北富邦勇士隊當家球星「野獸」林志傑第四節連飆外線讓勇士看到「絕殺」機會，但他最後一擊失手，讓攻城獅驚險以94：92留下勝利。

班尼特開季受傷勢影響，今天不過是他本季第3場出賽，首節三分球6投5中轟下19分，助隊取得37：18領先，半場攻城獅也握有61：38優勢；全場攻下27分、17籃板的班尼特感謝隊友都能找到自己空檔，彼此信賴，他說：「這是很重要的勝利，但我們不能開心太久，賽季還很長。」

攻城獅第三節僅拿14分，讓勇士縮小差距，第四節勇士更有「野獸」挺身而出，林志傑在倒數3分06秒飆進三分球後，勇士追到83：89，2分32秒他再飆外線並造成犯規，「4分打」得手後勇士追到87：89；攻城獅靠高國豪飆進外線穩住領先，但讀秒階段攻城獅連番失誤讓勇士再追到92：94，但林志傑「絕殺」外線失手，讓攻城獅驚濤駭浪中以94：92留下勝利。

攻城獅隊長高國豪今天也攻下25分，和班尼特在5389名進場球迷見證下奪勝；勇士以辛特力24分、11籃板最佳，但衛冕軍仍吞下4連敗。

富邦勇士

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