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T1聯盟／高效率魔獸半場打9分鐘拿14分 雲豹仍落後

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
霍華德（中）。 桃園雲豹隊提供
霍華德（中）。 桃園雲豹隊提供

連續4場比賽缺席的桃園永豐雲豹隊當家球星「魔獸」霍華德，今天迎接新年第一戰，開賽兩度演出灌籃美技，第二節再飆外線，上半場累計出賽9分58秒，6投5中攻下14分，不過吞下9連敗的雲豹半場打完仍以57：63落後給主場的台啤英熊隊。

NBA巨星級的霍華德，去年11月加入雲豹，颳起一陣「魔獸旋風」，但首戰助隊延長賽擊敗新北中信特攻隊，卻也是雲豹開季迄今唯一勝場，今天若再吞敗將是10連敗。

上度出賽是12月17日的霍華德，今天先發上場，開賽就頻頻單打籃下，兩度灌籃演出，包括和隊友艾夫伯合作的空中接力灌籃，讓球迷驚呼聲不斷，不過他7分42秒就帶著7分得分下場，第一節雲豹場上洋將都由艾夫伯搭配戴維斯，雲豹以31：35落後。

第二節重回球場的霍華德，第一次進攻就單打得手，第二次繼續強攻籃下，進算還造成英熊洋將伊倍犯規；霍華德「3分打」雖沒完成，仍助隊35：35打平。

英熊靠李啟瑋飆進外線，英熊新秀曹薰襄也連拿5分，一波8：0攻勢回到領先，8分10秒右眼腫起的朱億宗飆進外線後更讓英熊領先擴大到48：39。

開節連拿4分的霍華德，直到6分49秒才再飆進弧頂三分球，加上隊友盧捷閔6分20秒追加外線，助雲豹追到48：52；英熊喊出暫停，霍華德也順勢休息。

英熊暫停後在黃鎮外線帶動下打出7：2攻勢，差距再回到59：50，但最後51秒蔣淯安切入時臉撞到林宜輝右手肘，右眼上方裂傷濺血，他退場後雲豹洋將艾夫伯再飆外線，不過英熊曹薰襄投進壓哨球，半場打完英熊仍以63：57領先。

霍華德一開賽就演出轉身灌籃。記者侯永全／攝影
霍華德一開賽就演出轉身灌籃。記者侯永全／攝影

雲豹 霍華德 曹薰襄

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