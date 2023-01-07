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WSBL／台元急拉尾盤甩台電 新賽季首役開紅盤

中央社／ 台北7日電
WSBL台元紡織今天靠著第3節尾聲至第4節中，靠著一波20比2強攻，一口氣甩開對手糾纏，終場以74比63擊敗台灣電力 截圖自台元紡織 (女子籃球隊)粉絲團
WSBL台元紡織今天靠著第3節尾聲至第4節中，靠著一波20比2強攻，一口氣甩開對手糾纏，終場以74比63擊敗台灣電力 截圖自台元紡織 (女子籃球隊)粉絲團

WSBL台元紡織今天靠著第3節尾聲至第4節中，靠著一波20比2強攻，一口氣甩開對手糾纏，終場以74比63擊敗台灣電力，在新賽季首役開出亮麗紅盤。

第18季WSBL女子超級籃球聯賽，今天在輔仁大學中美堂點燃新賽季戰火，首役台元紡織靠著甩尾撂倒台灣電力，稍晚女籃霸主國泰人壽也以81比63輕取中華電信。

台灣電力主控陳孟欣與長人劉昕妤，本季帶槍投靠國泰，少了兩大主力，台電開局仍和台元不分上下，第3節最後1分02秒，靠著郭佳紋的進球，一度還以53比52取得超前。

沒想到台元的反撲來得又快又猛，接下來黃英利與吳盈潔連續飆進三分球回穩，第4節開局彭曉彤再補上一枚三分重砲，台元自第3節尾聲至第4節中，一口氣拉出15比0攻勢。

陷入得分乾旱的台電，直到第4節最後4分35秒，才靠著劉希曄禁區打板，團隊得分才開張，也與本季首勝漸行漸遠。

台元前鋒羅培甄今天攻下全隊最高的14分，彭曉彤與吳盈潔雙雙添得13分，林蝶則繳出12分、15籃板；台電則以劉希曄的19分、9籃板最佳，前鋒黃沁瑜也有10分進帳。

賽後被問到第4節的爆發，彭曉彤透露，第1場他們仍有些綁手綁腳，上半場休息時，教練邱啟益提醒他們，應該找回像練球時的流暢性，「下半場我們從防守做起，也帶動我們的進攻。」

彭曉彤 WSBL 羅培甄

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