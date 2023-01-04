快訊

Fed會議紀錄僅給美股暖場 真正壓軸戲在後頭

台南民宅變電箱失火！5人一度受困頂樓 20歲男氣喘送醫

CBA／賽中相撞隊友釀鼻梁骨折 劉錚將短暫回台開刀治療

中央社／ 台北4日電
台灣好手劉錚目前效力於中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台灣好手劉錚目前效力於中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚的台灣好手劉錚昨天比賽中與隊友相撞，造成鼻梁骨折，經紀公司今天表示，預計劉錚這幾天將回台灣開刀，待狀況穩定後將儘速歸隊。

現年32歲的「台灣飛人」劉錚昨天出戰寧波富邦隊一役中，第4節因與隊友王哲林爭搶籃板而相撞，王哲林手肘直接打到劉錚臉部，劉錚當場鮮血直流，隨後退場休息，劉錚賽後也在Instagram放上傷勢照。

劉錚所屬經紀公司今天對中央社表示，昨天劉錚受傷後有先去醫院檢查，在與球隊討論後，預計這幾天將返台開刀，希望劉錚能儘速復原、歸隊。

經紀公司指出，待劉錚開刀完後會與醫生討論，若狀況許可，就會儘速歸隊，「看可不可以趕上第2階段後段或第3階段比賽」。

今年是劉錚在CBA第7個賽季，本季在CBA出賽20場，都是先發出賽，場均得分10.5分、5.6籃板、3.6助攻、2.7抄截。

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚的台灣好手劉錚昨天比賽中與隊友相撞，造成鼻梁骨折。圖取自IG@gavin_liu05
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚的台灣好手劉錚昨天比賽中與隊友相撞，造成鼻梁骨折。圖取自IG@gavin_liu05

劉錚

延伸閱讀

台南小貨車追撞修路燈工程車 駕駛受困命危

影／無號誌路口七旬婦被撞手骨折 台中騎士肇逃警追查

影／郡大林道山友接連迷路、骨折 搜救人員跨年營救

籃球／預告返台打球？ 林書豪深夜突標記兩台灣球員

相關新聞

SBL／轉戰柏力力「被迫」開口 施顏宗還要練技術拚轉型

SBL在去年休賽季期間雖然有不少位好手轉戰職籃，但也有施顏宗、王皓吉重新回到SBL賽場，其中以租借方式從PLG桃園璞園領...

CBA／賽中相撞隊友釀鼻梁骨折 劉錚將短暫回台開刀治療

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚的台灣好手劉錚昨天比賽中與隊友相撞，造成鼻梁骨折，經紀公司今天表示，預計劉錚...

SBL／仍是4隊最菜教頭 陳國維盼衛冕軍台銀先求進步

第20季SBL和第18季WSBL將於7日在輔仁大學點燃戰火，今年男、女籃4支隊伍將在北、中、南三地開打，其中SBL今年參...

柯孟儀執教WSBL、HBL 談心情「像從環球影城到迪士尼」

女子超級籃球聯賽（WSBL）中華電信總教練柯孟儀身兼高中籃球聯賽（HBL）南山高中女籃教頭，她今天巧妙比喻帶隊心情，就像...

WSBL／新賽季離開雙北開打 台電劉希曄直言很期待

第18季WSBL將首度與SBL賽季合併舉行，並將離開雙北前往新竹、彰化、高雄等地開打，台電女籃劉希曄直言相當期待。

PLG／揮別奪冠功臣 富邦勇士與瓊斯達成離隊協議  

PLG衛冕軍台北富邦勇士今天正式宣布與洋將瓊斯（Perry Jones）達成離隊協議，本賽季他代表勇士出賽4場，繳出平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。