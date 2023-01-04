PLG／揮別奪冠功臣 富邦勇士與瓊斯達成離隊協議 

PLG衛冕軍台北富邦勇士今天正式宣布與洋將瓊斯（Perry Jones）達成離隊協議，本賽季他代表勇士出賽4場，繳出平均10.8分、6.5籃板、4助攻的數據。

瓊斯在去年3月份首度加入勇士，立即給予團隊戰力上的支援，並在季後賽及總冠軍系列戰中，多次關鍵時刻挺身而出，打出亮眼表現，是勇士成功二連霸的重要功臣。

而瓊斯本季回歸勇士，例行賽首戰即繳出27分8籃板的佳作，不過將下來幾戰表現不如預期，得分都未來到雙位數，在場上的影響力也遠不如上季，對於與瓊斯達成離隊協議，勇士球團表示，「感謝瓊斯過去近一年的付出與美好回憶，祝福未來籃球生涯一切順遂。」