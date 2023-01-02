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T1聯盟／霍華德續缺陣雲豹吞8連敗 教頭：輸球滋味不是很好

中央社／ 台北2日電
劉嘉發教頭(中)。 T1桃園雲豹提供
劉嘉發教頭(中)。 T1桃園雲豹提供

桃園永豐雲豹今天在「魔獸」霍華德續缺陣情況下，以71比96不敵台中太陽，吞8連敗，總教練劉嘉發坦言，輸球的滋味不是很好，而剛復出的蘇翊傑則扛起團隊攻勢不順的責任。

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹近期因禁區大將戴維斯（Deyonta Davis）、霍華德（Dwight Howard）尚在休養傷勢，面臨兵源短缺情況，僅能以2名洋將應戰。

雲豹隊今天作客台體大體育館出戰台中太陽，以71比96輸球，陷入8連敗，開季戰績1勝9敗，在6隊中持續敬陪末座。

雲豹隊總教練劉嘉發出席賽後記者會時表示，輸球的滋味不是很好，「今天年輕球員在比賽節奏控制得不理想，未來需要著重他們與洋將配合默契，並加強場上組織能力」。

剛辭去雲豹隊總經理的蘇翊傑去年12月24日復出，與雲豹隊球員並肩作戰，今天受限於腳部拉傷，僅上場9.5分鐘，進帳2分、1助攻，且上半場累積4次犯規，下半場就未再上場。

蘇翊傑透露，去年12月29日練習時拉傷，「今天試了一下還是可以打，結果沒有非常理想，造成球隊攻勢並不順利，是我的責任」。

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