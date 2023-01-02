T1聯盟／魔獸繼續休 雲豹得分寫新低慘吞8連敗
「魔獸」霍華德繼續休兵的桃園雲豹隊，今天面對台中太陽隊陷入得分荒，單場拿71分創本季聯盟新低，終場71：96苦吞8連敗，只差1敗就會追平聯盟最長連敗紀錄。
T1聯盟本季單場最低正是雲豹去年12月16日出戰台南台鋼獵鷹隊的78分，今天首節雲豹雖僅以20：25落後，但已經打出火藥味；第一節6分49秒，主場的太陽前鋒蘇奕晉切入時遭雲豹後衛蘇翊傑犯規，蘇奕晉將球甩出，讓蘇翊傑十分不滿，右手食指指向蘇奕晉，遭吹技術犯規。
辭去雲豹總經理的蘇翊傑回歸球員身份，今天先發出賽，第二節就已身背4犯，且雲豹第二節25：30後遭太陽打出一波11：0攻勢，半場差距擴大到33：49，下半場兩節得分也沒能突破20分，最終以25分大幅差距苦吞8連敗。
雲豹開季10場僅拿1勝，排名繼續墊底；太陽則是在主場止住4連敗，但5勝6敗戰績也只優於雲豹。
今天第四節攻下18分的太陽外援馬龍，全場攻下20分，助隊止住4連敗；他表示，從上季在新北中信特攻到現在轉披太陽戰袍，球隊球風不同，特攻球速快、太陽系統戰更多。
馬龍賽後被球迷包圍，笑說：「我想和球迷說，我很喜歡在這打球。」
太陽3名外援今天得分都超過20分，替補的馬龍20分、8籃板，陛下27分、16籃板，艾倫24分、11籃板，盧冠軒9分已是本土最高；雲豹以洋將拉佩塔21分、17籃板最佳，林宜輝12分是雲豹本土最高。
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