PLG／勇士「神複製」上季？林志傑點出目前問題

今年要挑戰PLG三連霸的台北富邦勇士隊，今天「雙北大戰」以83：95敗給新北國王後，除吞下本季對戰4連敗，7勝7敗戰績也只維持5成勝率，不過總教練許晉哲透露，今年賽季和上季狀況幾乎「神複製」，重點仍是先晉級季後賽。

許晉哲提到，上季球隊年前勝率也是剛好5成，且和前段班前對的對戰都處劣勢，但季後賽仍有好結果。今年賽季雖然還沒贏過國王，但不會「好高騖遠」，重點還是從自己做起，許晉哲說：「重點是晉季後賽，要先把自己球隊內容做出來才能贏球。目前對戰新北沒開張，要先把自己做好，再去想贏球。」

勇士今天第三節在「野獸」林志傑單節3顆三分球在內11分領軍下，一度將兩位數落後縮小到2分，但第四節反撲仍差一步，林志傑認為球隊第四節打得不夠主動、聰明，不論落後都領先都容易亂掉，必須增加場上溝通，「希望後面愈來愈好，把團隊氛圍拉起來。」

勇士上季例行賽並非龍頭，但季後賽順利完成連霸，許晉哲坦言今年陣容少了曾文鼎，籃板鞏固是個問題，對戰國王是個劣勢，的確必須努力。

國王今天籃板以51：41領先，洋將牧倫斯更繳出29分、21籃板的「雙20」演出；勇士洋將辛特力雖也有27分、11籃板，但瓊斯上場35分鐘12投1中僅拿2分、5籃板。

許晉哲表示，整季都倚賴的洋將強森身體有點疲勞，球團基於保護立場單純讓強森今天休息，並沒太大狀況。