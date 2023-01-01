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PLG／雙北大戰票房保證！國王主場元旦創滿場紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王隊主場首度例行賽滿場。記者曾思儒／攝影
國王隊主場首度例行賽滿場。記者曾思儒／攝影

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊和新北國王隊的「雙北大戰」成票房保證，今天國王主場湧進滿場的6540名球迷，2023年第一天就創下例行賽首度滿場的主場紀錄。

邁入第3季的PLG，每隊例行賽從30場增加到40場，每支隊伍各會交手8次，「雙北大戰」首度碰頭同樣由國王作東，就吸引超過4千名球迷進場，接續2次勇士當主人的對戰更都吸引超過6千名球迷，且國王兩戰都以5分內的差距「踢館」成功，元旦帶著本季對戰3連勝的優勢迎敵。

和球迷送走2022年再迎接2023年的國王，新莊體育館今天也迎接例行賽首度的滿場球迷，加上昨天也有4159名球迷進場，兩天主場周球迷數破萬。

上季成軍的國王，上季季後賽也曾創下新莊體育館滿場紀錄，今天寫下例行賽主場新猷。

目前以10勝3敗戰績居聯盟龍頭的國王，今天首節先取得24：20領先，李愷諺第二節飆進外線讓國王領先擴大到7分，單月MVP牧倫斯打進後領先更達全場最多的43：31，但勇士有張宗憲飆進高難度的壓哨三分球，半場打完將差距追到40：48。

半場牧倫斯就有12分、10籃板「雙10」數據，勇士洋將辛特力以12分分庭抗禮，上半場有暴扣演出的曾祥鈞也贊助10分。

國王 富邦勇士 牧倫斯

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