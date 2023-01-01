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PLG／盧峻翔29分領軍 領航猿破攻城獅勇奪8連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿盧峻翔轟進29分，率隊拉出8連勝。圖／PLG提供
領航猿盧峻翔轟進29分，率隊拉出8連勝。圖／PLG提供

拉出隊史最長連勝的桃園璞園領航猿，今天作客新竹繼續推進連勝場次，靠盧峻翔全場29分領軍，加上選秀「狀元」張鎮衙第四節連續得分，以105：90收下追平聯盟紀錄的8連勝。

領航猿上季戰績墊底，今年在新任西班牙籍教頭卡米諾斯領軍下打出不同氣象，球隊「元老級」的施晉堯感觸很深說：「一路走來很不容易，我們沒有每場想求勝，就是把教練交代的做好。」

第四節被賦予防守攻城獅當家球星高國豪的施晉堯提到，「卡總」很信任領航猿團隊每個球員，「不管打多打少，上去就是拚每一分每一秒。」

首節領航猿就以28：22領先，半場打完雖被主場的攻城獅縮小差距到2分差，第三節攻城獅雙外援阿提諾和班尼特合拿18分下一度超前，但桑尼投進壓哨三分球，率隊仍以76：74進入決勝節。

前三節得分掛零的張鎮衙第四節挺身而出，個人連拿6分；攻城獅暫停後仍沒止血，領航猿施晉堯連兩波禁區取分，領航猿拉出一波21：8強攻拉開領先，最終就以105：90收下8連勝。

領航猿盧峻翔全場29分就有12分集中在決勝節，洋將艾爾斯16分、13籃板「雙10」，桑尼也有15分、8籃板；攻城獅得分集中在雙洋將班尼特和阿提諾，兩人得分都破20分，但本土只有新任隊長高國豪16分達兩位數，近期連勝告終。

新年開紅盤的領航猿，下一戰將於周五南征高雄出戰戰績墊底的高雄17直播鋼鐵人，施晉堯強調不會刻意追求連勝紀錄，「順其自然，路還有很長。」

領航猿 攻城獅

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