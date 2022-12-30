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籃球／只想與弟弟聯手？ 林書豪IG台籃僅追蹤這一隊

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪下一站究竟會去哪，成為近期熱門話題。 截圖自林書豪IG
林書豪下一站究竟會去哪，成為近期熱門話題。 截圖自林書豪IG

林書豪在昨日宣告離開廣州龍獅，外界評估他的CBA生涯也將劃下句點，離開中國後目前他在美國休養，而他的下一步現在也備受矚目，外界也預估他將來台灣打球，而這個擁有豐富經驗的老將，會加盟哪一隊也成為火熱話題，值得一提的是林書豪目前IG台灣兩大職籃共12支球隊，僅追蹤弟弟林書緯所效力的新北國王。

林書豪自2019離開NBA後加盟CBA，在北京首鋼效力一個賽季後，返美挑戰再次登上NBA舞台，最終卻以失敗告終，只能重返首鋼，卻因確診，影響自身狀態，季末北京也選擇不與他續約，本季加盟廣州卻發揮不盡理想，僅打7場就選擇告別CBA。

過去林書豪就常常說夢想是與弟弟林書緯在籃球場上聯手，如今在他CBA生涯告一段落後，他將十分有機會返台加盟台灣職籃，不過先前曾有多次謠言林書豪將加盟高雄17直播鋼鐵人，而非弟弟所效力的新北國王，因此兄弟二人將成為隊友還是對手也讓人十分期待。

林書豪身為華裔在NBA大放異彩的球員，若能得到他的加盟不管是場上經驗的傳承或是周邊帶來的效應，都被評估將會十分可觀，因為林書緯所效力的新北國王總經理毛加恩就表示，不排除網絡林書豪的可能，會盡力爭取，而與林書豪下一站多次被放在一起談論的鋼鐵人，總經理高景炎昨日受訪時則說，若有任何機會，每隊都會希望補強戰力。

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