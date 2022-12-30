籃球／預告返台打球？ 林書豪深夜突標記兩台灣球員
過去曾在NBA賽場締造「林來瘋」驚奇的林書豪於昨天宣布離開CBA後，下一步備受球迷關注，昨日深夜他也罕見的在個人社群連發兩則限時動態，標記在CBA效力的台灣好手劉錚及陳盈駿，也讓許多網友認為他下一步就是加盟台灣職籃。
林書豪先是在限時動態發出他與劉錚賽場合照，寫道：「我的帥兄弟。」並且圖上還逗趣放上「吃雞」兩字，兩人雖然未曾同隊打球，但在遊戲場上當過不少次隊友，另外劉錚也在個人動態祝林書豪未來一切順利。
接著林書豪也轉發本季與他一同效力廣州的陳盈駿貼文，並寫下：「你只能傳球給我，讓我一直投籃。」
陳盈駿在貼文中展現出對這位前輩的尊重，寫道：「做為職業球員他就是一個典範，更是一個很無私的人，熱心的傳承他擁有的籃球知識。讓我對籃球這充滿策略和臨場應變的遊戲有更深的了解，更棒的是可以更認識真實的你，你設立一個榜樣，讓我們去學習。謝謝你，祝福未來一切順利。」
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