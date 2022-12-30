籃球／林書豪告別CBA 我職籃爭取加盟

台裔球星「豪小子」林書豪昨天宣布與中國大陸職籃ＣＢＡ廣州龍獅隊達成提前離隊協議，將返美休息與家人商討未來動向，對於日前傳出他下一步有望落腳國內職籃球隊，如順利成真，有望掀起媲美「魔獸」霍華德來台的下一波籃球熱潮。

林書豪在二○一九年幫助暴龍隊拿下冠軍後就離開ＮＢＡ舞台，過去幾個賽季分別在ＣＢＡ北京首鋼隊與發展聯盟打球，今年九月宣布加入龍獅隊，與我國旅外好手陳盈駿成為隊友，不過僅出賽七場，繳出平均六點九分、二點一次助攻，昨天宣布離隊。

林書豪直言，這個賽季未獲太多上場時間，作為一名球員肯定希望能打得更多，不過仍是尊重教練團的決定，「我仍熱愛籃球並希望走上賽場，會先回到美國調整一段時間，再跟家人決定下一步。」

儘管林書豪未決定未來動向，不過最近傳出國內職籃球隊表態希望爭取他加盟，林書豪與效力ＰＬＧ國王隊的弟弟林書緯也曾多次對外表態，希望有朝一日能在場上攜手，成為台灣球隊爭取林書豪加盟的一大誘因。

球評李伯倫認為，台灣雙職籃聯盟目前都僅進行不到三分之一賽季，林書豪此時加盟仍有時間與球隊進行磨合，尤其台灣還是林書豪雙親的出生地，能在此打球意義非凡，加上台灣球迷從「林來瘋」時期就高度關注他的動態，加盟國內球隊肯定能刮起不下於「魔獸」霍華德的籃球旋風。

從戰力考量上，李伯倫認為林書豪即使本季在ＣＢＡ數據大幅下滑，但能力並沒退化，加上極高自律性，來台後若能以不受上場時間限制的本土球員身分登場，有望每場比賽為球隊挹注至少廿分、六籃板、六助攻。

根據目前國內職籃對於球員身分的認定，林書豪假使加盟ＰＬＧ球隊，將與林書緯一樣占用華裔球員身分，但不會受到洋將薪資上限與上場時間限制，至於擁有台灣護照的林書豪在T1聯盟也將被認定為本土球員，對於球隊戰力的提升將不亞於霍華德。