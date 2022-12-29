WSBL／國泰熱身賽3連勝 新賽季112年1/7登場
國泰人壽今天在女子超級籃球聯賽（WSBL）熱身賽以85比57大勝台元紡織，熱身賽3戰全勝，新賽季將在明年1月7日揭開序幕，國泰首戰將出戰中華電信。
女子超級籃球聯賽（WSBL）首度舉辦熱身賽，4隊各打3場比賽，今天在台北體育館展開最後一天賽程。
WSBL上季受疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，最終依據例行賽戰績，裁定由國泰封后，台元則是名列亞軍，且上季例行賽曾兩度擊敗國泰。
兩隊今天在熱身賽最終戰碰頭，首節勢均力敵，戰成20比20平手。
國泰的黃鈴娟上半場攻下15分，且外線手感火熱，飆進3顆三分球，相較於國泰擁有多個得分點，台元攻勢則集中在彭曉彤身上，且團隊次節出現7次失誤，讓國泰趁機取得42比33領先。
陳孟欣新賽季從台電轉戰國泰，第3節個人進帳7分，而團隊的防守也限制台元攻擊端發揮，前3節結束再將領先優勢擴大至17分。
台元末節再度陷入進攻當機，單節僅得9分，國泰最終就以85比57收下3連勝。
國泰此役5人得分雙位數，以黃鈴娟20分最佳，另有1籃板、2助攻、3抄截、2阻攻。
另一場中華電信與台電之戰，電信首節攻勢多點開花，以27比9大幅領先，而電信全場12名球員上場，有11人有得分紀錄，以王游乙文拿下17分最多，電信終場以82比47輕鬆勝出。
熱身賽告一段落後，WSBL新賽季將於112年1月7日在輔仁大學中美堂登場，首戰由台元出戰台電，另一場則由國泰與電信交手。
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