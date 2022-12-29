快訊

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

PLG／林書豪下一步是來台？ 鋼鐵人：各隊有機會都想補強

中央社／ 台北29日電
鋼鐵人總經理高景炎未表明是否已接觸林書豪，但他說，若有任何機會，每隊都會希望補強戰力。。 截圖自IG
鋼鐵人總經理高景炎未表明是否已接觸林書豪，但他說，若有任何機會，每隊都會希望補強戰力。。 截圖自IG

台裔球星林書豪曾被爆料可能轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人，在確定離開CBA後，鋼鐵人總經理高景炎今天儘管未表明是否已進行接觸，但他說，若有任何機會，每隊都會希望補強戰力。

林書豪今年9月加盟中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅後，本季至今出賽7場，場均上場時間僅約12分鐘，拿下6.9分、2.3籃板、2.1助攻。林書豪今天在臉書宣布，經與球隊協商後，決定提前結束本季CBA賽季的征程，將先返回美國與家人討論下一步。

先前有中國媒體爆料，林書豪有可能加入台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人。林書豪今天在臉書發文後，PLG聯盟執行長「黑人」陳建州除了在該篇文章下方留言外，也在個人Instagram限時動態獻上祝福，「先好好休息一下，相信上帝一定會為你做出最好的安排」。

鋼鐵人開季戰績低迷，12場比賽吞下11敗，且在26日宣布與洋將哈里斯（Manny Harris）及鈦強（Terrence Jones）解除合約關係，接下來能否有新的戰力助陣，為球隊帶來新氣象，球迷們都在期待。

對於是否有意網羅林書豪，鋼鐵人總經理高景炎今天接受中央社訪問時儘管並未證實，但他也說，由於球隊戰力沒特別好，若有任何機會，「我相信不只我們，每隊都會希望補強自身戰力」。

高景炎坦言，球隊現在的表現的確需要很多的幫助，「如果可以有實際補強行動，這一定都會是大家去爭取的目標、方向」。

延伸閱讀

籃球／林書豪宣布返美 陳建州：上帝會為你做最好安排

籃球／下一站台灣？ 林書豪宣布離開CBA 返美決定下一步

NBA／「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡 林書豪：太瘋狂了！

CBA ／林書豪終於「解凍」 18分好表現廣州終止連敗

相關新聞

籃球／下一站台灣？ 林書豪宣布離開CBA 返美決定下一步

效力CBA廣州龍獅的「豪小子」林書豪在今天正式宣布提前結束CBA賽季，並將返回美國短暫休息後，再與家人一起討論下一步。

籃球／林書豪宣布返美 陳建州：上帝會為你做最好安排

「豪小子」林書豪在今天宣布提前結束CBA賽季，正式離開廣州龍獅隊，並將在返美短暫休息後決定下一步，PLG執行長陳建州也在...

PLG／林書豪下一步是來台？ 鋼鐵人：各隊有機會都想補強

台裔球星林書豪曾被爆料可能轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人，在確定離開CBA後，鋼鐵人總經理高景炎今天儘管未表明是否已進行接...

T1聯盟／捐10桌年菜做公益 胡凱翔：盼社會充滿溫暖

台南台鋼獵鷹隊上周主場周響應台南市立醫院與明輝慈善基金會捐贈年菜公益活動，兩日投進幾顆外線即送出相同份數年菜，以及球員限...

PLG／鋼鐵人Thank You總教練莫銳 洪啟超3度代掌兵符

開季前12場比賽僅拿下一勝的高雄17直播鋼鐵人隊，今天宣布教練團異動，與總教練莫銳（Dean Murray）解除總教練職...

T1聯盟／推胡凱翔撞觀眾席 太陽馬龍僅挨罰1萬 

T1聯盟聖誕節在台南台鋼獵鷹主場舉行獵鷹與台中太陽之戰，比賽進入第三節倒數階段，獵鷹胡凱翔在與太陽洋將馬龍爭搶出界球的過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。