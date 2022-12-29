PLG／林書豪下一步是來台？ 鋼鐵人：各隊有機會都想補強

台裔球星林書豪曾被爆料可能轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人，在確定離開CBA後，鋼鐵人總經理高景炎今天儘管未表明是否已進行接觸，但他說，若有任何機會，每隊都會希望補強戰力。

林書豪今年9月加盟中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅後，本季至今出賽7場，場均上場時間僅約12分鐘，拿下6.9分、2.3籃板、2.1助攻。林書豪今天在臉書宣布，經與球隊協商後，決定提前結束本季CBA賽季的征程，將先返回美國與家人討論下一步。

先前有中國媒體爆料，林書豪有可能加入台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人。林書豪今天在臉書發文後，PLG聯盟執行長「黑人」陳建州除了在該篇文章下方留言外，也在個人Instagram限時動態獻上祝福，「先好好休息一下，相信上帝一定會為你做出最好的安排」。

鋼鐵人開季戰績低迷，12場比賽吞下11敗，且在26日宣布與洋將哈里斯（Manny Harris）及鈦強（Terrence Jones）解除合約關係，接下來能否有新的戰力助陣，為球隊帶來新氣象，球迷們都在期待。

對於是否有意網羅林書豪，鋼鐵人總經理高景炎今天接受中央社訪問時儘管並未證實，但他也說，由於球隊戰力沒特別好，若有任何機會，「我相信不只我們，每隊都會希望補強自身戰力」。

高景炎坦言，球隊現在的表現的確需要很多的幫助，「如果可以有實際補強行動，這一定都會是大家去爭取的目標、方向」。