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T1聯盟／推胡凱翔撞觀眾席 太陽馬龍僅挨罰1萬
T1聯盟聖誕節在台南台鋼獵鷹主場舉行獵鷹與台中太陽之戰，比賽進入第三節倒數階段，獵鷹胡凱翔在與太陽洋將馬龍爭搶出界球的過程中，遭到馬龍推出場外一度撞上場邊觀眾席，導致胡凱翔一度倒地不起，並送醫進行檢查，而聯盟也在今天做出罰款馬龍1萬元的懲處。
聯盟公告如下：
(一)有關 2022/12/25 台中太陽作客台南台鋼獵鷹，台中太陽 11 號馬龍於第三節最後 53 秒，雙方球員試圖爭搶出界球，致太陽馬龍以手將台南台鋼獵鷹 12 號胡凱翔推出球場外；另馬龍與李漢昇後續衝突，亦有動手推李漢昇之行為。聯盟經檢視影片畫面，處台中太陽 11 號馬龍罰款一萬元，記點 2 點，並給予嚴重警告，若再犯將加重懲處。
(二)依上述狀況，台南台鋼獵鷹 4 號李漢昇，見同隊球員12 號胡凱翔被台中太陽 11 號馬龍推出球場外導致受傷，而動手推馬龍產生雙方肢體衝突。因球員李漢昇該舉動可能導致衝突擴大甚至引發鬥毆情形，故聯盟予以記點 1 點，並給予嚴重警告，若再犯將加重懲處。
(三)2022/12/25 例行賽 28 場次台中太陽作客台南台鋼獵鷹，台中太陽 45 號溫立煌於第四節 11:04 因護球而產生過大且非必要之揮肘動作，因球員溫立煌該動作可能導致衝突或球員受傷風險，故聯盟予以此動作嚴重警告。
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