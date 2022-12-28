聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／衛冕軍「傷」心 後場大將新賽季報銷
SBL衛冕軍台銀籃球隊新賽季一波三折，好不容易農曆年後要迎接「喇叭」張博勝和王泰傑回歸，後場大將李維哲6月開訓後卻在一次友誼賽傷到前十字韌帶，新賽季還沒開打就恐怕整季報銷。
台銀教頭陳國維表示，李維哲的膝傷狀況，恐趕不上下周開幕的新賽季，所幸張博勝、王泰傑和新秀沈睿洋預計農曆年後歸隊，加上新洋將瑪哈尼熱身賽2戰表現受肯定，是迎接第20季賽事的好消息。
今天熱身賽當啦啦隊的「喇叭」也自己預告，明年2月11日就是自己復出戰，歡迎球迷、媒體到場見證。
台銀今天熱身賽和裕隆打得拉鋸，最終75：78吞敗，陳國維說：「新洋將目前2場，看起來還不錯，也沒讓他多打，讓替補去打大量時間，希望賽季有更多可用之兵。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言