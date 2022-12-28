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SBL／衛冕軍「傷」心 後場大將新賽季報銷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台銀教練陳國維。圖／中華籃協提供
台銀教練陳國維。圖／中華籃協提供

SBL衛冕軍台銀籃球隊新賽季一波三折，好不容易農曆年後要迎接「喇叭」張博勝和王泰傑回歸，後場大將李維哲6月開訓後卻在一次友誼賽傷到前十字韌帶，新賽季還沒開打就恐怕整季報銷。

台銀教頭陳國維表示，李維哲的膝傷狀況，恐趕不上下周開幕的新賽季，所幸張博勝、王泰傑和新秀沈睿洋預計農曆年後歸隊，加上新洋將瑪哈尼熱身賽2戰表現受肯定，是迎接第20季賽事的好消息。

今天熱身賽當啦啦隊的「喇叭」也自己預告，明年2月11日就是自己復出戰，歡迎球迷、媒體到場見證。

台銀今天熱身賽和裕隆打得拉鋸，最終75：78吞敗，陳國維說：「新洋將目前2場，看起來還不錯，也沒讓他多打，讓替補去打大量時間，希望賽季有更多可用之兵。」

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