SBL／36歲外援小心用 裕隆逆轉台銀奪熱身賽連勝

裕隆今天在SBL熱身賽上演逆轉勝，靠最後6罰5中以以78：75擊敗衛冕軍台銀，熱身賽收下2連勝，教頭邱大宗透露，洋將夏普的身體狀態要繼續觀察，包括隊長周士淵之後的上場時間也會注意。

裕隆上季就找第16季「年度抄截王」夏普（Walter Sharpe）回歸，今年繼續合作，今天夏普在熱身賽也有17分、12籃板「雙10」數據，不過他已經36歲，邱大宗指出體能會是外援較大課題，所幸新賽季都是周末比賽，周間有更多調整空間。

「現在夏普和班霸的組合，防守上有鞏固作用，不過年輕球員還需要時間和洋將繼續磨合。」邱大宗今天就讓年輕球員有充分上場空間，新秀陳品銓就攻下裕隆本土最高14分，但第四節末撞到頭退場，邱大宗說：「今天兩邊都是年輕球員，有點生澀，我們多讓年輕面貌上場，希望快點能有大將的風範。」

台銀半場在陳侑昫14分、新洋將瑪哈尼（Max Mahoney）13分發揮下，以49：42領先；夏普上半場也有17分，第三節更在新秀陳品銓切入、外線都有發揮下打出11：4攻勢扳平比分，同是新人的黃鉉閔2罰1中再助裕隆超前，陳品銓外線再補刀，裕隆一度取得57：54領先，不過台銀1分37秒台銀新人陳俊翰扭傷被隊友抬出場後火力反而復甦，三節打完仍取得61：58些微優勢。

第四節兩隊比分拉鋸，1分27秒陳品銓外線出手遭犯規，落地撞到頭部退場，由吳季穎代替罰球，他3罰俱中將比數75：75追平，最後40秒黃鉉閔2罰1中讓裕隆再超前，19.7秒柯旻豪2罰俱中後台銀部署最後一擊，林哲霆底角外線失手，讓裕隆逆轉帶走勝利。

台銀教頭陳國維自評，年輕球員表現雖離理還有很大進步空間，整體發揮仍算不錯，最後的戰術設定也有執行出來，算是「有練到」。

2023年第20屆SBL與第18屆WSBL賽程合併進行，一連3天的熱身賽也是男籃賽程緊接女籃舉行。今年賽程安排在板橋體育館、輔仁大學、新竹市立體育館、彰師大體育館、高雄鳳山體育館5處場館進行，下個月7日將在輔仁大學體育館舉行開幕戰。