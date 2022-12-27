PLG／高國豪、蕭順議接正副隊長 攻城獅拿鋼鐵人止敗

賽前都處在4連敗低潮且進行了主力陣容異動的新竹街口攻城獅隊與高雄鋼鐵人隊今天交鋒，兩軍都在期望止敗的情況下，地主攻城獅靠著全隊4人得分上雙，其中包括從左手掌骨裂傷癒歸隊的朱雲豪取得13分下，以109：85成功止敗，也拿下辛巴（Sim Bhullar）轉隊後的首勝。

攻城獅過去幾周在老將林宜輝以及上賽季最佳洋將辛巴相繼離隊並轉戰T1聯盟後，希望由本土年輕球員扛下更多勝負責任，而今天賽前攻城獅也透過臉書粉絲團宣布由高國豪與蕭順議接任正、副隊長，希望能打出全新風貌。

今天在主場迎戰同樣在日前揮別洋將鈦強（Terrence Jones）與哈里斯（Manny Harris）的鋼鐵人，攻城獅雖然在上半場還與對手一度拉鋸，不過第三節團隊火力全開，不僅雙洋將阿提諾（William Artino）、特壞（Terrico White）聯手攻下24分，新任隊長高國豪也單節進帳7分，其中包括在該節槍響前投進一顆「Logo Shot」，幫助攻城獅擺脫鋼鐵人糾纏，最終也以24分差距終止連敗，並賞給鋼鐵人5連敗。

攻城獅今天以阿提諾和特壞分別攻下28分、12籃板與27分、22籃板表現最佳，至於新任副隊長蕭順議則有13分、9籃板、4抄截的全能演出，復出的射手朱雲豪則是投進3顆三分球拿下13分。

對於接任隊長後的首場比賽球隊就順利止敗，高國豪也直言接下隊長對於他來說就是個責任，也是球團、教練和隊友對他的肯定，自己一定會好好把握，談到第三節投進的壓哨球時他則說：「那一球給大家一個信心，進了以後大家都沸騰起來。」