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SBL／周士淵熱身賽首戰就砍13分 新生裕隆險勝台啤

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

第20季SBL今天起一連三天在台北體育館舉行熱身賽，並首度與WSBL一同舉辦熱身賽和例行賽，在今天率先登場的裕隆與台啤之戰，本賽季復出的裕隆老將周士淵，復出首場熱身賽就有13分的演出，幫助裕隆最終以70：67擊敗台啤。

SBL新賽季將於明年1月點燃戰火，並將首度與第18屆WSBL合併舉辦，而本周率先點燃戰火的熱身賽，也維持前兩場WSBL、後兩場SBL的方式進行，其中今天的首日賽程，就由台元與台電打頭陣，台元在全隊共4人得分上雙，其中林蝶攻下16分、7籃板領軍下，以75：59拿下勝利；至於衛冕軍國泰則是以78：61輕取中華電信。

而SBL首場熱身賽則是由老牌勁旅裕隆與台啤打頭陣，其中裕隆雖然在休賽季期間因周柏臣、盧冠良、盧冠軒、胡凱翔等主力球員轉戰職籃戰力大幅流失，但也補進周暐宸、吳季穎等年輕好手，老將周士淵也在日前的跨聯盟邀請賽復出，洋將部分則是找來夏普回鍋，呈現出全新面貌。

熱身賽首戰，裕隆在首節就由39歲的周士淵領軍出擊，他在首節就拿下全隊23分中的9分，至於台啤今天則是以上賽季效力PLG領航猿的洋將喬丹表現最佳，不過第二節台啤卻出現進攻熄火的狀況，單節僅拿下9分，讓裕隆拉開領先差距。

下半場台啤進攻火力逐漸復甦，儘管裕隆仍是靠著上半場的優勢一路領先，但到比賽最後2分鐘，台啤黃泓諭、豐正凱連續三顆遠距離投射和三分球攻下8分，助台啤在最後41秒追到2分差距。

倒數21秒台啤隊史首位外籍生蓋比快攻上籃製造對手犯規，但他2次罰球僅命中1球，迫使1分落後的台啤採取犯規戰術凍結時間，但吳季穎2罰2中，雙方又回到3分差距，倒數8.5秒台啤掌握最後一波進攻權，但卻以失誤收場，最終裕隆就以70：67拿下勝利。

台啤 SBL 周士淵

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