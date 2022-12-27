快訊

李蒨蓉因「這原因」叫夫買威而鋼 醫搖頭：恐加重症狀

陸全國冠軍殞落…王一博27歲淋巴癌逝 為何他從不適到離世僅半年？

明東北季風增強水氣增 北市這5區雨勢明顯「一路到跨年、元旦」

HBL／21分領先花光 三重延長賽力克成功返暌違10年8強

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
三重相隔10年重返HBL男甲8強，球員開心向教練周敬潑水慶祝。記者曾思儒／攝影
三重相隔10年重返HBL男甲8強，球員開心向教練周敬潑水慶祝。記者曾思儒／攝影

111學年HBL男甲級複賽外卡賽上演驚心動魄的延長激戰，三節打完領先21分的三重商工，第四節僅拿7分，被成功高中逼進延長賽，但加時5分鐘仍穩住勝果，最終以75：70拿下最後一張男甲級8強門票，相隔10年重返8強。

三重商工前一度打進8強已要回溯到101學年，2017年回到母校的周敬，109學年先率隊重返相隔6年的複賽，今年再寫突破，賽後與球員相擁忍不住落淚的他說：「前年12強，去年闖16強，今年再創下一個里程碑，我覺得有達到當初回來母校，想為母校做到的事情，帶著他們重返榮耀。」

兩軍預賽最終戰就碰頭，當時由三重5分差奪勝，今天賽前全隊在飯店寫上激勵字句，周敬兩手分別寫上「相信」和「享受」，「我告訴他們，8強是個目標，不是一定要做到什麼事，我希望他們享受舞台，因為這個經驗是非常棒的，能在高雄巨蛋打球是很多球員奢望的事情，所以我希望他們享受，相信隊友、自己、教練團，所有的一切，相信我們能做到這件事情。」

攸關最後一張8強門票的驟死戰，三重主將陳皇宇半場就攻下13分、9籃板，助隊取得38：31領先；第三節三重再打出16：6攻勢，三節打完取得59：38絕對優勢，但成功第四節展現韌性，硬是回敬28：7的單節攻勢，包括曾亮29.7秒打進追平球，66：66扳平比數，加上兩隊最後一波攻擊都沒進球，比賽進入延長賽。

昨天已經打一場延長賽的成功，再一次的加時讓三重打出5：0攻勢，成功雖有曾亮的打進，但最後16秒鄭仲宸腳踝扭傷退場，加上錯失兩罰、籃下補籃失手，最終仍由三重以75：70帶走8強門票。

攻下全場最高21分、16籃板的陳皇宇，眼角掛著喜極而泣的淚珠，他說：「不想留遺憾，這場球肯定幫助很大，之後8強賽也會讓我成長很多。」

三重搭上8強末班車後，111學年HBL男甲8強全部出爐，分別是衛冕軍光復高中、高苑工商、東泰高中、能仁家商、松山高中、南山高中、泰山高中和三重。

8強賽將回到北部，明年2月12到19日在新莊體育館和板橋體育館兩地開戰。

三重相隔10年重返HBL男甲8強，球員開心衝上場慶祝。記者曾思儒／攝影
三重相隔10年重返HBL男甲8強，球員開心衝上場慶祝。記者曾思儒／攝影

HBL 光復高中 松山高中

延伸閱讀

HBL／比打電動還準！泰山單節轟42分破外卡魔咒

HBL／金甌退苗商搭8強末班車 唯一高三紓壓飆淚

HBL／南山教頭的心結 楊敬敏一句話解開

HBL／落入外卡「用力打」南山退永平連8年晉8

相關新聞

「魔獸」輪休未出賽 該比照S2O音樂祭爭議退票嗎？

今年，T1聯盟桃園雲豹以年薪約九千萬台幣簽下前NBA明星中鋒霍華德（Dwight Howard），掀起一股旋風。首戰門票1.5萬張僅在五分鐘內完售，霍華德相關商品熱銷，成功帶動T1聯盟以及雲豹球團的票房收入。

HBL／21分領先花光 三重延長賽力克成功返暌違10年8強

111學年HBL男甲級複賽外卡賽上演驚心動魄的延長激戰，三節打完領先21分的三重商工，第四節僅拿7分，被成功高中逼進延長...

SBL／周士淵熱身賽首戰就砍13分 新生裕隆險勝台啤

第20季SBL今天起一連三天在台北體育館舉行熱身賽，並首度與WSBL一同舉辦熱身賽和例行賽，在今天率先登場的裕隆與台啤之...

T1聯盟／蔡沁瑜接手公關事務 雲豹將另找專業經理人

T1聯盟桃園永豐雲豹隊今天宣布，球團母公司雲豹能源發言人、也是球隊執行長張建偉除將暫代總經理職務外，公關長蔡沁瑜同時接手...

PLG／漫威英雄加持 國王回主場迎新年

新北國王隊「New Year Pre-Party 跨年主題周」邀請超大咖開球嘉賓，球團今天宣布，首位漫威華人超級英雄《尚...

T1聯盟／「豹達桃園」！球星霍華德登跨年晚會陪桃園迎新年

桃園永豐雲豹職業籃球隊成立以來致力深耕桃園在地，今(26日)正式宣布陣中超級球星霍華德(Dwight Howard)將出席「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，不僅陪伴市民朋友熱血倒數迎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。