HBL／21分領先花光 三重延長賽力克成功返暌違10年8強

111學年HBL男甲級複賽外卡賽上演驚心動魄的延長激戰，三節打完領先21分的三重商工，第四節僅拿7分，被成功高中逼進延長賽，但加時5分鐘仍穩住勝果，最終以75：70拿下最後一張男甲級8強門票，相隔10年重返8強。

三重商工前一度打進8強已要回溯到101學年，2017年回到母校的周敬，109學年先率隊重返相隔6年的複賽，今年再寫突破，賽後與球員相擁忍不住落淚的他說：「前年12強，去年闖16強，今年再創下一個里程碑，我覺得有達到當初回來母校，想為母校做到的事情，帶著他們重返榮耀。」

兩軍預賽最終戰就碰頭，當時由三重5分差奪勝，今天賽前全隊在飯店寫上激勵字句，周敬兩手分別寫上「相信」和「享受」，「我告訴他們，8強是個目標，不是一定要做到什麼事，我希望他們享受舞台，因為這個經驗是非常棒的，能在高雄巨蛋打球是很多球員奢望的事情，所以我希望他們享受，相信隊友、自己、教練團，所有的一切，相信我們能做到這件事情。」

攸關最後一張8強門票的驟死戰，三重主將陳皇宇半場就攻下13分、9籃板，助隊取得38：31領先；第三節三重再打出16：6攻勢，三節打完取得59：38絕對優勢，但成功第四節展現韌性，硬是回敬28：7的單節攻勢，包括曾亮29.7秒打進追平球，66：66扳平比數，加上兩隊最後一波攻擊都沒進球，比賽進入延長賽。

昨天已經打一場延長賽的成功，再一次的加時讓三重打出5：0攻勢，成功雖有曾亮的打進，但最後16秒鄭仲宸腳踝扭傷退場，加上錯失兩罰、籃下補籃失手，最終仍由三重以75：70帶走8強門票。

攻下全場最高21分、16籃板的陳皇宇，眼角掛著喜極而泣的淚珠，他說：「不想留遺憾，這場球肯定幫助很大，之後8強賽也會讓我成長很多。」

三重搭上8強末班車後，111學年HBL男甲8強全部出爐，分別是衛冕軍光復高中、高苑工商、東泰高中、能仁家商、松山高中、南山高中、泰山高中和三重。