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T1聯盟／「豹達桃園」！球星霍華德登跨年晚會陪桃園迎新年

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德將參加桃園跨年晚會。 桃園雲豹隊提供
霍華德將參加桃園跨年晚會。 桃園雲豹隊提供

桃園永豐雲豹職業籃球隊成立以來致力深耕桃園在地，今(26日)正式宣布陣中超級球星霍華德(Dwight Howard)將出席「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，不僅陪伴市民朋友熱血倒數迎接2023年，也將為桃園這座城市帶來全台獨家擁有魔獸的跨年盛會！

霍華德首度在台跨年，即將獻給「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」。他除了陪伴桃園市民朋友一同倒數慶祝2023年，也將再度發揮超寵粉的親民風采，在舞台上抽出幸運兒上台合照近距離互動，並加碼送出雲豹商城搶手商品「限定豹哥經典黑紫色帽T」及「Taoyuan Leopards 硬殼鋁合金行李箱」，讓粉絲帶著好兆頭迎新年！

桃園永豐雲豹喊出「豹達桃園」年度口號，成立以來積極參與大小活動致力深耕桃園，並時常舉辦校園回饋列車深入在地學校，霍華德前陣子過生日即是與隊友前往桃園大成國中進行公益活動，今年度尾聲更特別與桃園市府合作，由霍華德現身帶給市民朋友驚喜，再次展現球隊想透過籃球力量扎根城市的決心。

霍華德已迫不及待提前向球迷喊話，很期待與大家一起迎接新年，感受台灣的跨年氣氛，邀請大家在桃園度過最難忘的跨年活動。

桃園 跨年晚會 T1聯盟 桃園雲豹 霍華德

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