T1／台鋼獵鷹胡凱翔頭部遭撞擊 傷勢無大礙續觀察

T1聯盟台南台鋼獵鷹前鋒胡凱翔昨天遭台中太陽洋將馬龍推擠，頭部撞上場邊護欄，獵鷹球團今天說，赴醫院檢查後並無嚴重傷勢，若48小時內無其他症狀，就可排除腦震盪疑慮。

台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹昨天在主場嘉藥紹宗體育館迎戰台中太陽，雖以106比95勝出，但前鋒胡凱翔第3節倒數53.5秒與太陽隊洋將馬龍（MarlonJohnson）爭球時，被馬龍用手推了一把，胡凱翔頭部直接撞上場邊金屬護欄，隨即退場休息。

獵鷹球團賽後曾表示，胡凱翔傷勢無大礙，後續還會到醫院追蹤，今天公布最新狀況，胡凱翔在赴醫院檢查後，並無嚴重傷勢，且頭暈症狀也已經好轉。

不過，球團指出，由於胡凱翔後腦杓遭到撞擊，醫生說明若48小時內沒發生其他症狀，才能排除腦震盪疑慮。