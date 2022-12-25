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HBL／台美混血兄弟同當神盾軍 弟弟送助攻給哥哥得分開張

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
松山的台北混血兄弟檔查理（左）和查傑。記者曾思儒／攝影
松山的台北混血兄弟檔查理（左）和查傑。記者曾思儒／攝影

「綠色神盾」松山高中今年不只有台俄混血曾睦軒坐鎮禁區，還有一組台美混血兄弟檔查理和查傑，今天111學年HBL男甲級複賽最終戰兄弟倆就一同上陣，弟弟查傑還助攻給哥哥得分開張，加上球隊以89：56擊敗南湖高中，高雄複賽行有完美收尾。

父親來自芝加哥的查家兄弟，國中曾短暫在永和國中同校一學期，查傑後來轉學到安康國中，兄弟倆曾在JHBL男甲級賽場對陣，今年改在松山聯手。

今天助攻給哥哥打進複賽第一顆進球的查傑，JHBL就展現過飆分能力，且爸爸有196公分好身材，已經超過180公分的他是松山教頭黃萬隆期待的新血，今年夏天還跟著學長一同到美國移地訓練，增進視野。

黃萬隆提到，到美國移訓能讓球員有更多想法、增廣見聞，未來或許會和旅外學長一樣向外挑戰，「不知會有什麼結果，但過程很重要，打HBL也是，享受同時也是個挑戰。」

松山近年不少外國面孔，包括畢業的南非前鋒喬納森，到上學年畢業的中國大陸兩公尺雙塔于家兄弟，今年12名正選就有3名混血臉孔，黃萬隆笑說沒特別強求，能在松山相遇「都是緣分」。

年長一歲的查理，原本進入能仁家商，為了和弟弟聯手轉學到松山從一年級讀起；今天第四節兄弟倆一同在場上，查傑也找到哥哥，讓查理投進複賽第一球。

「能和哥哥一起打球很棒，一家人，一直有這樣的想法。」今天也有4分進帳的查傑笑說，和哥哥不管當對手和隊友都可以，現在同隊可以互相鼓勵，陪伴彼此渡過低潮，「今天他得分開張，我也開心！」

查理在球隊定位是板凳區的「energy guy」，重心放在防守和帶動氣氛，今天攻下4分的他開心和弟弟穿上同隊戰袍，期待後續階段兄弟倆有更多聯手機會，幫助松山重返暌違的台北小巨蛋。

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