PLG／領航猿6連勝寫隊史新猷 攻城獅創單場得分新低

PLG桃園璞園領航猿今天在主場迎戰新竹街口攻城獅，單場締造2項新紀錄，領航猿103比60大勝、摘下隊史最長的6連勝，而攻城獅全場只得60分則是聯盟單場最低得分。

P. LEAGUE+聯盟今天兩地開打，下午福爾摩沙台新夢想家在主場以117比94擊敗高雄17直播鋼鐵人，晚間則由桃園璞園領航猿在桃園市立綜合體育館，迎戰來訪的新竹街口攻城獅。

領航猿開季前4場比賽僅拿下1勝3負，接下來則一路走揚，不但拉出5連勝衝進聯盟前段班，賽前也以6勝3負暫居聯盟第2，僅次龍頭新北國王。

今天領航猿從開局就壓著對手打，上半場打完以48比32取得領先，沒想到下半場領航猿得理不饒人，第3節再用一波30比13的攻勢打爆對手，也讓第4節提前淪為垃圾時間。

攻城獅近來將主力中鋒辛巴（Sim Bhullar）送走（加盟台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹後又改名為布拉），並讓資深前鋒林宜輝離隊，對球隊戰力與士氣都是重傷，今天再敗領航猿後苦吞4連敗，且每場都以雙位數差距落敗。

領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）攻下最高的27分、15籃板，本土前鋒盧峻翔則拿下次高的16分；攻城獅則以「新台灣人」阿提諾（William Artino）的20分、10籃板最高，洋將特壞（Terrico White）也有15分進帳。