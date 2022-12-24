HBL蕭豫玟再繳32分22籃板 淡商輕取金甌前進8強

中央社／ 台北24日電
圖為淡水商工球員蕭豫玟上籃。報系資料照／記者曾原信攝影
圖為淡水商工球員蕭豫玟上籃。報系資料照／記者曾原信攝影

本季尋求HBL女子組4連霸的淡水商工，今天靠著王牌中鋒蕭豫玟再繳出32分、22籃板的驚人數據，率隊以98比43輕取金甌女中，拉出4連勝，也順利拿下8強賽門票。

111學年度HBL高中籃球聯賽12強賽，今天在高雄中學與高雄巨蛋兩地進行第4天賽事，女子組奪冠大熱門淡水商工展現強大戰力，首節就用一波24比8攻勢下馬威，終場大勝金甌女中，繼同屬B組的陽明高中與A組的永仁高中後，也摘下晉級入場券。

今年高三的蕭豫玟，是U18台灣女籃國家隊成員，也是淡商爭取4連霸的最大籌碼，本季12強4場比賽，她場均可繳出不可思議的30.5分、22籃板，且4場比賽中有3場都抓下20個以上籃板。

對於自己「怪物般」的表現，蕭豫玟並不自滿，她表示仍有許多進步空間，她承認，有時候她持球時有些不太敢往禁區打，在防守端上也需要再加強。

事實上，蕭豫玟在12強場均出賽還不到23分鐘，命中率高達63%，不過教練仍希望她能提升進攻效率，對此她說，自己的第1波進攻的確還不夠穩定。

蕭豫玟表示，她得向自家高一學妹廖秀珍學習，因為學妹持球進攻時不但運球有力，且起跳時還能保持動力和穩定性，「我運球時會用力，但一進去（起跳）就會軟掉，球都會擺不進」。

HBL 淡水商工 蕭豫玟

延伸閱讀

HBL／泰山162公分小不點 代表作轟下宜中

HBL／後「閃電俠」時期 北一打團隊球風

HBL／投給妹妹看！葉惟捷半場轟5記三分彈

HBL／籃球是共同語言 裁判父子檔合體吹哨

相關新聞

T1聯盟／球迷注意！ 霍華德膝傷未來將主打主場

T1聯盟桃園永豐雲豹今天將做客台南台鋼獵鷹主場，也是兩隊近兩周第二度碰頭，不過本場比賽雲豹「魔獸」霍華德（Dwight ...

T1聯盟／復出首戰拿17分 蘇翊傑：以為3、4分鐘就抽筋

雲豹隊前總經理蘇翊傑在今天以球員身分復出，並且在首戰就出賽近34分鐘攻下17分外帶6助攻，儘管最終球隊輸球，但好表現也獲...

T1聯盟／被霍華德譏穿爺爺襪 阿修羅：他想讓我分心

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊洋將阿修羅在今天與桃園永豐雲豹隊之戰，在「魔獸」霍華德（Dwight Howard）缺陣的情況下猛...

T1聯盟／獵鷹近5戰收下4勝 劉孟竹還在找巨人連線說明書

台南台鋼獵鷹隊連續兩周擊敗桃園永豐雲豹隊後，近5場比賽收下4勝，不讓開季連續數場「輸3分」的狀況再度發生，總教練劉孟竹坦...

HBL蕭豫玟再繳32分22籃板 淡商輕取金甌前進8強

本季尋求HBL女子組4連霸的淡水商工，今天靠著王牌中鋒蕭豫玟再繳出32分、22籃板的驚人數據，率隊以98比43輕取金甌女...

PLG／林俊吉狂轟31分 夢想家飆20三分球大勝鋼鐵人

台新夢想家隊平安夜於主場迎戰高雄17直播鋼鐵人隊，吸引2876名球迷進場觀賽，自首節即於外線開火，整場團隊砍進20記三分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。