T1聯盟／蘇翊傑復出雲豹後繼無力7連敗 獵鷹近5戰搶4勝

台南台鋼獵鷹隊今天在主場迎戰桃園永豐雲豹隊，儘管本場比賽雲豹前總經理蘇翊傑以球員身分復出，加上洋將艾夫伯（Michael Efevberha）也上演飆分秀，幫助雲豹前三節打完還保持領先，不過末節獵鷹內外攻勢成功串連，最終就以105：96收下近5場第4勝，勝率站上5成，雲豹則是苦吞7連敗。

獵鷹上周在雲豹主場靠著德古拉（Samuel Deguara）、布拉（Sim Bhullar）和阿修羅（Robert Upshaw III）的「巨人連線」擊敗擁有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）坐鎮的雲豹後，本周雙方移師到獵鷹主場再戰，獵鷹再度排出「巨人連線」，不過霍華德則是因為膝傷輪休。

不過雲豹今天在剛卸任總經理的蘇翊傑復出下，上半場還與獵鷹打得有來有往，蘇翊傑開賽後就先助攻給老隊友林宜輝跳投得分，且還重拾招牌的背框單打能力吃掉獵鷹李漢昇，上半場他就拿下9分、3助攻，搭配上洋將艾夫伯前兩節猛轟23分，上半場打完雲豹還以1分領先獵鷹。

下半場獵鷹在李漢昇的三分球以及阿修羅不斷在禁區猛扣下，一度取得7分領先，不過雲豹在艾夫伯持續砍分下仍是緊咬比分不放，助雲豹三節打完還保有2分領先。

末節獵鷹布拉、阿修羅連續在禁區爆扣後，今天本土球員手感最火燙胡凱翔也補上兩顆三分球，獵鷹反倒取得6分領先，比賽最後5分12秒，艾夫伯投進三分球後得分正式突破40分大關，不過最後2分半鐘，李漢昇、谷毛唯嘉接連砍進三分球，幫助獵鷹取得9分領先、奠定勝基，最終也以9分差距，收下近5場比賽第4勝，雲豹則是苦吞7連敗。

獵鷹本場比賽共5人得分來到雙位數，其中以阿修羅27分、15籃板表現最佳，胡凱翔則是投進5顆三分球拿下25分，至於雲豹以艾夫伯攻下43分狀況最火熱，蘇翊傑復出首戰則是有17分、6助攻、4籃板演出。