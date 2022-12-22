快訊

獨／桃園市小內閣名單漸出爐 傳2要職鎖定他們

今晚2縣市低溫下探6度 氣象局估全台最冷時間落在「這2天」

害總統出糗？南蘇丹總統公開典禮上尿失禁 網傳警方追捕攝影記者

HBL／每天寫球誌溝通 徐千惠打造「有想法」永仁

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
徐千惠今年回到母校，接下永仁高中兵符。記者曾思儒／攝影
徐千惠今年回到母校，接下永仁高中兵符。記者曾思儒／攝影

今年7月回到國中母校永仁高中，「小南」徐千惠第一個HBL賽季就挑起大梁，獲得教練時超傑全權信任的她笑說，最初壓力十分大，經過近半年磨合，漸漸找到和球員的互動方式，她還要求球員每天練球後寫日誌，成為彼此雙向溝通的橋梁。

老家在苗栗的徐千惠，國中就到台南就讀，高中再北上加入海山高中，是海山締造3連霸王朝的班底之一。進入WSBL後，她也陸續幫忙過台師大和南山高中，今年成為永仁教練團一員，昨天驚險逆轉前教練柯孟儀率領的南山高中，今天再以83：54擊敗普門中學，111學年女甲級預賽2連勝到手。

從暑假開始臨場調度，徐千惠認為現在仍在摸索，不過球員也漸漸了解自己個性，除了直接溝通，球員每天要寫的日誌也是管道。

「我希望球員能獨立思考，去成長，能從完全依賴教練到有自己想法。」徐千惠重視雙向溝通，目前5個月還沒「爆氣」發飆過，她笑說是自己個性使然，且也看得到球員進步，「一開始會寫流水帳，現在漸漸有思考內容，從今天練什麼，到寫自己的想法，這是我想看到的樣子。」

永仁「無縫接軌」的新秀陳薇涵就和她達到共識，若是在賽場發脾氣，徐千惠就會把陳薇涵換下場「冷靜」平復心情，今天攻下21分的陳薇涵笑說自己脾氣已改進許多，「之前自己打不好會生氣，害球隊節奏變亂，有和教練說如果我再生氣就先下場，這兩場還沒生氣！」

陳薇涵透露，過往可能一場比賽發脾氣時間就超過一節，HBL前兩戰倒是沒發生，是很正向的進步，也是尋求「新人后」該改進的環節。

「小南」不諱言說，陳薇涵是看可造之才，現在弱點就是脾氣，若能更沈穩，威脅性就會更大。

南山高中 普門中學 HBL

延伸閱讀

HBL／三人包夾守不住！蕭豫玟狂轟32分、24籃板

HBL／國際賽洗禮進化！高苑中鋒目標全勝晉級

HBL／撞名棒球名投 光復林恩宇走自己的路

HBL／肩傷休5周 張聿嵐回歸繳「準大三元」

相關新聞

HBL／每天寫球誌溝通 徐千惠打造「有想法」永仁

今年7月回到國中母校永仁高中，「小南」徐千惠第一個HBL賽季就挑起大梁，獲得教練時超傑全權信任的她笑說，最初壓力十分大，...

T1聯盟／髒話招呼裁判 獵鷹洋將領2萬罰單

台南台鋼獵鷹隊網羅洋將布拉加入後，組成禁區高度傲人的「阿布拉」連線，但18日作客新北中信特攻隊的比賽，外援之一的阿修羅因...

PLG／贊助商創辦人傳出涉不法吸金 聯盟決定終止合作

知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金，今天凌晨遭聲押禁見，而Steaker為台灣職籃P. LEAGU...

PLG／客場移動出車禍 國王前鋒李睿麒骨折整季報銷

新北國王籃球隊前鋒李睿麒，本周出戰高雄17直播鋼鐵前發生交通意外，造成左膝嚴重骨折傷勢，第一時間就醫並在當晚進行手術，經...

T1聯盟／將增球員異動名單 讓球迷一手掌握球星動態

桃園永豐雲豹洋將霍華德上週缺陣引發球迷怒吼，球隊總經理蘇翊傑甚至因此下台，T1聯盟秘書長張樹人今天表示，聯盟本週起將發布...

T1聯盟／稱雲豹不實指控 聯盟罰蘇翊傑5萬、張建偉執行

T1聯盟在今天宣布針對18日桃園永豐雲豹隊與高雄全家海神隊賽後，前雲豹總經理蘇翊傑及球團分別於記者會、社群媒體發表對於本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。