HBL／每天寫球誌溝通 徐千惠打造「有想法」永仁

今年7月回到國中母校永仁高中，「小南」徐千惠第一個HBL賽季就挑起大梁，獲得教練時超傑全權信任的她笑說，最初壓力十分大，經過近半年磨合，漸漸找到和球員的互動方式，她還要求球員每天練球後寫日誌，成為彼此雙向溝通的橋梁。

老家在苗栗的徐千惠，國中就到台南就讀，高中再北上加入海山高中，是海山締造3連霸王朝的班底之一。進入WSBL後，她也陸續幫忙過台師大和南山高中，今年成為永仁教練團一員，昨天驚險逆轉前教練柯孟儀率領的南山高中，今天再以83：54擊敗普門中學，111學年女甲級預賽2連勝到手。

從暑假開始臨場調度，徐千惠認為現在仍在摸索，不過球員也漸漸了解自己個性，除了直接溝通，球員每天要寫的日誌也是管道。

「我希望球員能獨立思考，去成長，能從完全依賴教練到有自己想法。」徐千惠重視雙向溝通，目前5個月還沒「爆氣」發飆過，她笑說是自己個性使然，且也看得到球員進步，「一開始會寫流水帳，現在漸漸有思考內容，從今天練什麼，到寫自己的想法，這是我想看到的樣子。」

永仁「無縫接軌」的新秀陳薇涵就和她達到共識，若是在賽場發脾氣，徐千惠就會把陳薇涵換下場「冷靜」平復心情，今天攻下21分的陳薇涵笑說自己脾氣已改進許多，「之前自己打不好會生氣，害球隊節奏變亂，有和教練說如果我再生氣就先下場，這兩場還沒生氣！」

陳薇涵透露，過往可能一場比賽發脾氣時間就超過一節，HBL前兩戰倒是沒發生，是很正向的進步，也是尋求「新人后」該改進的環節。

「小南」不諱言說，陳薇涵是看可造之才，現在弱點就是脾氣，若能更沈穩，威脅性就會更大。