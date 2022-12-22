PLG／贊助商創辦人傳出涉不法吸金 聯盟決定終止合作

知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金，今天凌晨遭聲押禁見，而Steaker為台灣職籃P. LEAGUE+贊助商，聯盟發布聲明表示，日前已終止和Steaker贊助合作關係。

P. LEAGUE+聯盟（簡稱PLG）今年球季開打前曾宣布，與數位資產管理平台Steaker攜手合作，Steaker以8位數的贊助金額，全力投入職籃發展。

不過，檢調獲報，Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金逾億元，台北地檢署昨天指揮調查局兵分7路搜索並約談黃男等5人，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將黃男聲押禁見。

P. LEAGUE+透過聲明表示，由於11月發生全球第2大加密貨幣交易平台FTX聲請破產，原聯盟贊助夥伴Steaker也深受其害，在PLG與Steaker雙方溝通協調之後，已於日前終止和Steaker贊助合作關係。