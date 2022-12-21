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PLG／周儀翔返母校送學弟球鞋 獲贈「武林之光」獎座

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
武林國小校長莊見智（右）代表校方回贈「武林之光」獎座給周儀翔。圖／啟程國際提供
武林國小校長莊見智（右）代表校方回贈「武林之光」獎座給周儀翔。圖／啟程國際提供

PLG高雄17直播鋼鐵人球星周儀翔今天於聖誕節前夕驚喜現身母校武林國小，提早為武林國小籃球隊送上聖誕節禮物，並親自下場與學弟們互動，分享籃球生涯的心路歷程，期許能以自身故事勉勵學弟，看見更多來自樹林的孩子，在賽場上發光發熱。

重新踏入母校，過去的回憶瞬間湧現，當初周儀翔是跟著哥哥在學校籃球場打球，被籃球隊侯成龍老師延攬入隊，但是當時基層籃球資源較少，發展較為辛苦，所以擁有更多能力後，就希望能一點一滴回饋給母校。

不過由於過去幾年都在CBA發展，機會和時間較少，因此今年回歸台灣籃壇後，周儀翔就決定付諸行動，並特別選在聖誕節，為母校籃球隊準備48雙籃球鞋，送上最實質的祝福，武林國小校長莊見智校長也代表校方回贈「武林之光」的獎座。

所有小學弟一看到周儀翔現身，也紛紛露出雀躍表情，隨後周儀翔更一同加入訓練，下場和學弟鬥牛，場邊的籃球隊員也爭相上場，希望能更近距離接觸，和難得一見的大學長一同打球，會後周儀翔也對簽名、合照、提問等要求來者不拒，展現十足親和力。

周儀翔從國小接受正規訓練，雖打出不俗成績，但在國小畢業後適逢叛逆期，輾轉繞了一圈，才又回到籃球的懷抱。從國小籃球場到職業賽場，周儀翔經歷顛簸的籃球生涯，不斷面臨困難、挫折甚至傷病，不過他也以此勉勵學弟要持續「相信自己」，勇敢面對挑戰，最後更不忘提醒學弟兼顧課業，成為稱職的「學生運動員」。

周儀翔

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